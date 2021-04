Einbruch in Olpe scheitert: Haustür hält Gewalt stand

Einbrecher in Olpe sind an der Haustür gescheitert.

Olpe. Bei einem versuchten Einbruchs in Olpe wurde eine Haustür massiv beschädigt. Überwunden wurde sie von den Tätern allerdings nicht.

Einbrecher sind am Mittwoch bei ihrem Versuch gescheitert, in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofsstraße in Olpe einzudringen. Wie die Polizei Olpe berichtet, versuchten sie mit Gewalt, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Dabei wurde das Schließblech der Tür beschädigt.

Anwohner bemerkten die Beschädigungen gegen 19 Uhr, so dass die Polizei davon ausgeht, dass sich die Tat in den Nachmittagsstunden ereignet hat. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.