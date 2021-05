Einbruch in Olpe: Täter durchsuchen zwei Wohnungen

In Olpe-Altenkleusheim ist in zwei Wohnungen eingebrochen worden.

Altenkleusheim. In Olpe-Altenkleusheim sind Unbekannte am Montag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Beutewert ist noch unklar.

In zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zum Alten Heck in Altenkleusheim haben Einbrecher am Montag eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie die Polizei Olpe berichtet, hebelten die Täter die Haustür auf und drangen anschließend zwischen 13.50 und 17 Uhr in die Wohnungen ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und durchwühlten Schränke.

Die Spuren wurden von der Kriminalpolizei Olpe gesichert. Wie viel Beute die Täter gemacht haben, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe