Einbruch in Olper Lagerhalle: Kriminalpolizei ermittelt

Olpe Unbekannte Täter sind in eine Lagerhalle in der „Olper Hütte“ eingedrungen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

In dem Tatzeitraum von Mittwoch (27. Dezember, 16:30 Uhr) bis Donnerstag (28. Dezember, 01:20 Uhr) sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der „Olper Hütte“ eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand betraten sie das Objekt, indem sie ein Fenster beschädigten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte nicht abschließend geklärt werden, ob die Täter etwas entwendeten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Bei der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine weitere Sachbeschädigung an demselben Objekt. Bereits in dem Zeitraum von Montag (18. Dezember, 16:45 Uhr) bis Dienstag (19. Dezember, 8:00 Uhr) schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe ein.

Olperin Mia Bonzel starb, weil sie einen Juden liebte

Silvester im Kreis Olpe: Sechs Tipps für „Last-Minute“-Partys

Unwetter in Drolshagen: Schmalemicke wurde zum reißenden Bach

Ob ein Zusammenhang zu der Tat in der vergangenen Nacht besteht, ist unklar und Teil der Ermittlungen. In beiden Fällen liegt der Sachschaden im insgesamt dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe