Diebstahl Einbruch in Olper Mehrfamilienhaus: Täter stehlen Schmuck

Olpe. Die noch unbekannten Täter entwendeten nach ersten Angaben Schmuck. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren. Die Polizei Olpe bittet um Hinweise.

Am Dienstag in der Zeit zwischen 10.45 und 12.00 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Westfälischen Straße. Sie durchwühlten Schlaf- und Wohnzimmer des Opfers.

Nach ersten Angaben entwendeten die Täter Schmuck. Die Kriminalpolizei übernahm den Tatort und sicherte Spuren. Es entstand geringer Sachschaden, Angaben über den Wert der gestohlenen Gegenstände liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.