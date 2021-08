Einbruch in Wenden: Täter entwenden Bargeld aus Wohnung

Wenden. Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die am Sonntagabend in eine Wohnung in Wenden eingebrochen waren und dort Bargeld entwendeten.

Laut Ermittlungsangaben sollen die Täter zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr in eine Wohnung eingedrungen sein, die sich in einem Mehrfamilienhaus mit Gastronomiebetrieb in der Hauptstraße befindet. Offenbar drangen sie zunächst in den Hausflur des Mehrfamilienhauses ein. Anschließend hebelten sie eine Wohnungseingangstür auf und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu mehreren verschlossenen Zimmern. Diese durchwühlten sie und nahmen Bargeld mit. Anschließend flüchteten sie wieder durch die Hauseingangstür.

An den Türen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Hinweise und/ oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.

