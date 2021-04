Einige Unfälle auf glatter Autobahn 4 vor dem Kreuz Olpe Süd

Kreis Olpe. Unter anderem war ein BMW-Fahrer nach rechts von der Autobahn abgekommen und durch ein kleines Waldstück geschossen. Ein kurzer Überblick:

Eine spiegelglatte Fahrbahn ist am Montagabend die Ursache für gleich fünf Verkehrsunfälle auf der Autobahn 4 zwischen Eckenhagen und dem Kreuz Olpe Süd gewesen. Am Abend war es dort so glatt geworden, so dass gleich mehrere Autos in die Leitplanken prallten und einige zusammenstießen. Kurz hinter Eckenhagen standen drei Autos mitten auf der Fahrbahn. Daraufhin sperrte die Autobahnpolizei die Fahrbahn in Richtung Olpe. Bis auf die Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Abschleppunternehmen drehte sich für mehr als eineinhalb Stunden kein Reifen mehr.

Einer von fünf Unfällen auf der A 4 unweit des Kreuzes Olpe Süd am Montagabend. Foto: Kai Osthoff

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein BMW-Fahrer war nach rechts von der Autobahn abgekommen und durch ein kleines Waldstück geschossen. Danach rutschte das Auto über eine Wiese, drehte sich dabei und kam nach rund 100 Metern zum Stehen. Glücklicherweise blieb es bei vier Unfällen bei Blechschäden. Kurz vor der Abfahrt Olpe hingegen wurde eine Familie bei einem Alleinunfall verletzt. Dort war der Pkw in die rechte Leitplanke geprallt und hatte sich verkeilt. Die Fahrzeuginsassen kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr kümmerte sich bei einigen Unfällen auf der Autobahn um auslaufende Betriebsstoffe. Erst nachdem Streufahrzeuge vom Landesbetrieb Straßen NRW sich durch die Rettungsgasse gekämpft und die Autobahn in Richtung Olpe gestreut hatten, konnte der Verkehr wieder rollen.