Einmalige Einblicke – Tag der offenen Tür im Hospiz

Altenhundem. Die Bauarbeiten im neugestalteten Hospiz in Lennestadt sind fast fertig. Jetzt laden die Verantwortlichen zu einer einmaligen Besichtigung ein.

Der Tag, den die Verantwortlichen des St.-Elisabeth-Hospizes in Altenhundem seit vielen Jahren herbeigesehnt haben, ist bald da. Ende des Monats soll der erste Bauabschnitt des neugestalteten Hospizes fertig sein und die Gäste dann in die die neuen Räumlichkeiten umziehen.

„Das Gros ist fertig“, freut sich Pfarrer Heinrich Schmidt, der Vorsitzende des Hospizvereins, der gestern mit seinem Stellvertreter, Altbürgermeister Alfons Heimes, Geschäftsführer Martin Schäfer und der kommissarischen Hospizleiterin Gabi Hohmann die Presse mit einer Führung über den Stand der Arbeiten informierte.

Die Erweiterung des Hospizes war dringend notwendig geworden, weil die derzeitigen Plätze bei weitem nicht ausreichen und eine lange Warteliste besteht. „Wir haben dabei nicht nur nur Anfragen aus dem Kreis Olpe, sondern auch darüber hinaus. Viele Anfragen haben wir zum Beispiel aus Winterberg, Eslohe oder Schmallenberg“, berichtet Alfons Heimes.

Es ist schon beeindruckend, was in den letzten Monaten entstanden ist. Es gibt unter anderem eine moderne Kaffeeküche, einen Aufenthaltsraum und Lese-Ecken. Großzügige Balkonflächen sollen den Gästen und ihren Besuchern den Aufenthalt so angenehm wie möglich machen.

Klar müssen einige Dinge noch erledigt werden. Zum Beispiel müssen Kabel verlegt und Fliesen auf dem Balkon gelegt werden. „Da hat uns der Frost in den letzten Wochen leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich bin mir sicher, dass wir das in den nächsten Tagen auch fertigbekommen“, gibt sich Martin Schäfer optimistisch.

Das soll möglichst in den nächsten rund zehn Tagen abgeschlossen sein. Denn am Samstag, 25. März, von 11 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 26. März, von 11 bis 15 Uhr, findet ein – oder besser gesagt, es finden zwei „Tage der offenen Tür“ statt. Da kann sich die Öffentlichkeit informieren, was alles entstanden ist. „Darauf freuen wir uns sehr. Ich hoffe, dass wir bis zum 25. März auch alles fertigkriegen. Ich bin gespannt, wie die Bevölkerung das alle annimmt“, so Pfarrer Schmidt. Jede Stunde soll eine Führung stattfinden. Die interessierten Bürgerinnen und Bürger werden von den Helferinnen und Helfern im Josefinum in Empfang genommen und dann durch das neue Hospiz begleitet. Das sei für die Verantwortlichen des Vereins noch einmal Anlass, sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen Verantwortlichen des Josefinums zu bedanken. „Dass das so geht, zeigt die gute Zusammenarbeit zwischen uns. Wir haben ihnen im letzten Jahr während der Bauarbeiten viel abverlangt. Und es geht ja auch noch weiter“, berichtet Schäfer

Denn in der anschließenden Woche ziehen die Gäste aus ihren bisherigen dann in die neuen Räumlichkeiten um. Dann beginnt Bauabschnitt Nummer zwei. Dabei werden die bisherigen Zimmer renoviert und neu gestaltet. Das soll rund ein halbes Jahr dauern, so dass am Ende elf Zimmer für die Gäste zur Verfügung stehen.

Im dritten Bauabschnitt sollen Büros und der Trakt für die Helferinnen und Helfer neugestaltet bzw. gebaut werden. „Das haben sie sich auch verdient. Unsere Helferinnen und Helfer sind das Beste, was wir haben“, stellte Altbürgermeister Alfons Heimes klar.

