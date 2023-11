Einsatz an Olper Disko: Aggressiver Mann bespuckt Polizisten

Ein Mann ballt eine Faust (Symbolbild). An einer Olper Disko kommt es am Wochenende zu einem Einsatz.

Olpe An einer Disko in Olpe ist es am Wochenende zu einem Einsatz gekommen. Ein verletzter Mann wurde aggressiv und spuckte die Polizisten an.

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes sind Polizeibeamte am Sonntag (12. November) gegen 1:05 Uhr in eine Olper Diskothek in der Kölner Straße gerufen worden. Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der Verletzte aggressiv. Er weigerte sich, den Maßnahmen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Unter anderem beleidigte er die Polizisten und die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes. Er bespuckte sie und versuchte, diese auch zu verletzen.

Der 39-Jährige kam zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Beamten schrieben entsprechende Anzeigen.

