Feuerwehr Einsatz in Finnentrop – Fünf Mülltonnen brennen nieder

Finnentrop. In Finnentrop sind fünf Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus abgebrannt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt.

In der Nacht zu Mittwoch (29.03.2023) rückten Feuerwehr und Polizei um 02:15 Uhr in die Theodor-Fontane-Straße aus. Vor einem Mehrfamilienhaus waren insgesamt fünf Kunststoffmülltonnen in Brand geraten. Die Brandursache konnte nicht abschließend geklärt werden. Eine zumindest fahrlässige Herbeiführung des Brandes kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

