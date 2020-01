Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eintrittskarten

Eintrittskarten für die Prunksitzung können ab sofort telefonisch unter 0 27 22 – 68 114 bei dem Präsidenten der KG, Marc Rohrmann, oder per Mail unter tickets@die-kattfiller.de bestellt werden. Der Preis beträgt für Nichtmitglieder 20,00€ und 13,00€ für Mitglieder der KG. Hallenöffnung ist um 18:00 Uhr. Die Karnevalsgesellschaft Attendorn e. V. „Die Kattfiller“ lädt herzlich ein!

Hinzuweisen ist natürlich auch jetzt schon auf die Herrensitzung, mit der eine Woche vorher, am 16. Februar 2020 um 11:11 Uhr ebenso in der Stadthalle Attendorn, die heiße Phase des Karnevals in Attendorn eingeläutet wird. Die Herren der Schöpfung sollten sich diesen Termin bereits jetzt vormerken. Einzelheiten zu dieser Veranstaltung werden in Kürze bekannt gegeben.