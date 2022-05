Olpe. Jan Surma (23) studiert Medizin in Krakau. In Olpe hat er ein chirurgisches Praktikum gemacht. Was er im OP schon machen darf – und was nicht.

Jan Surma ist fast fertig. In etwa einem Monat hat der 23-Jährige nach zwölf Semestern an der Uni Krakau sein Medizinstudium beendet. In welche Richtung er sich danach spezialisieren möchte, weiß er noch nicht genau. „Am Anfang dachte ich, dass ich vielleicht in den Bereich Kardiologie gehen werde. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, in der Chirurgie zu arbeiten“, so Surma. Das Interesse an der Disziplin habe sich nach und nach entwickelt; und hat sich mit seinem zweimonatigen Praktikum im St.-Martinus-HospitalOlpe verfestigt.

Bislang 25 Medizinstudenten für die „Studentische OP Assistenz“ in Olpe

Seit mittlerweile sieben Jahren können junge Mediziner das Zertifikat „Studentische OP Assistenz“ am Olper Krankenhaus erwerben. „Wir waren das zweite Krankenhaus in Deutschland – nach Herne –, das sich an diesem Programm beteiligt“, so Chefarzt Dr. Karl-Heinz Ebert, Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie. 35 Nachwuchskräfte haben bisher die „Studentische OP Assistenz“ in Olpe abgelegt. Die meisten kamen aus der Region. „Wir hatten auch schon mal Medizinstudenten aus Innsbruck hier. Dass wir jetzt auch mal jemanden aus Krakau ausbilden können, das ist aber schon etwas Besonderes“, meint Dr. Ebert.

Jan Surma ist in Deutschland geboren und lebte bis zu seinem achten Lebensjahr in Rostock, bevor er mit seiner Familie nach Polen auswanderte. Dementsprechend gut kann sich der 23-Jährige auf Deutsch verständigen. Eine Kommilitonin machte ihn auf das St.-Martinus-Hospital in Olpe aufmerksam, die im Rahmen des Erasmus-Programms hier bereits ein Praktikum absolvierte. „Sie meinte, dass man hier gut eingebunden wird“, erzählt Surma. Und er wurde nicht enttäuscht.

In seinem ersten Monat praktizierte Jan Surma in der Abteilung für Innere Medizin, bis Ende dieser Woche ist er in der Chirurgie eingesetzt. Neben einem theoretischen Teil liegt der Fokus bei dem Zertifikat vor allem auf der Praxis. Teilnahme an Visiten, Blutentnahme, das Anwenden von verschiedenen Knotentechniken und Hautnähten sowie die Assistenz bei mindestens 30 Operationen gehören dazu. „Ich hätte zwar auch ein Praktikum in Polen machen können. In diesem hätte ich aber nicht so viele praktische Erfahrungen sammeln können wie hier“, meint Surma.

Programm soll Nachwuchs fördern und für die Chirurgie begeistern

Genau diese Einbeziehung und Mitgestaltungsmöglichkeit sei das Besondere an dem Programm, meint Chefarzt Dr. Karl-Heinz Ebert. „Als ich Ende der 70er- bzw. Anfang der 80er-Jahre studiert habe, wurden Studenten in der Medizin nicht sonderlich wertgeschätzt. Man hat den Nachwuchs ziemlich vernachlässigt. Dabei ist der so wichtig. Mit dem Programm kann man einen guten Beitrag dazu leisten, dass sich junge Menschen für den Beruf des Chirurgen begeistern.“ Es komme auf Teamarbeit an, bei der „jeder zufrieden am Ende des Tages nach Hause gehen sollte“. Vom Praktikanten bis zum Chefarzt.

„Die Erfahrungen, die wir bislang mit der ‘Studentischen OP Assistenz’ gemacht haben, sind exzellent“, meint Dr. Ebert. Vor einiger Zeit habe eine Studentin von der Uni Düsseldorf ein Praktikum in Olpe absolviert. Kurz danach habe sie in ihrer Heimat spontan als OP-Assistenz einspringen müssen, weil die dafür zuständige Fachkraft kollabiert war. „Der Chirurg war begeistert, wie routiniert sie war“, erinnert sich Dr. Ebert, der von der früheren Studentin ein Feedback zu diesem Einsatz bekam. Denn das hatte sie in Olpe praktisch gelernt.

Auch Jan Surma profitiert von dieser praktischen Arbeit. „Das Ganze hier hat mich sehr motiviert, weiterzumachen“, sagt der 23-Jährige. Er könnte sich sogar vorstellen, als Arzt in Deutschland zu arbeiten. In Olpe hat er zumindest positive Eindrücke sammeln können.

>>> ABSCHLUSSPRÜFUNG

Das Zertifikat „Studentische OP Assistenz“ der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) soll jungen Medizinern bereits im Laufe des Studiums eine erste Erfahrung im OP-Alltag bescheinigen.

soll jungen Medizinern bereits im Laufe des Studiums eine erste Erfahrung im OP-Alltag bescheinigen. Die Anforderungen umfassen einen theoretischen und einen praktischen Teil sowie einen Katalog an OP-Assistenzen .

. Im Rahmen eines Abschlussgespräches werden diese geprüft. Z iel ist es, den Studenten das nötige Handwerkszeug an die Hand zu geben , das für einen deutlich aktiveren Einsatz im OP notwendig ist.

, das für einen deutlich aktiveren Einsatz im OP notwendig ist. Das St.-Martinus-Hospital in Olpe ist das einzige Krankenhaus in Südwestfalen, das das Zertifikat anbietet.

