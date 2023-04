Einzigartiges Konzert – Opernchor aus Kapstadt bald in Olpe

Olpe. Die Kulturabteilung präsentiert in Olpe ein Konzert mit geistlicher A-Cappella-Musik. Alle Infos zum Ticketpreis und Vorverkauf gibt es hier.

Grace Notes ist ein einzigartiges Konzert mit geistlicher A-Cappella-Musik, das bereits in einigen der schönsten Kapstädter Kirchen aufgeführt wurde. Nach der gefeierten Erstaufführung in Frankreich im Jahr 2016 und den ausverkauften Konzerten in Kapstadt im vergangenen Jahr lebt dieses besondere Konzept mit sakraler Musik wieder auf. Grace Notes stellt Alte und Neue Musik aus Europa und Afrika gegenüber und mischt geistliche Kompositionen von Byrd, Palestrina, Duruflé und Pärt mit religiöser Musik der Xhosa, Venda, Zulu und Suaheli. Auf bewegende Weise spürt das Programm der Sehnsucht nach, Spiritualität durch Musik auszudrücken – und schafft Verbindungen zwischen den Kontinenten und Jahrhunderten.

Diese besondere Chormusik hat eine bezaubernde Komplexität, die sich im Laufe der Zeit offenbart. Und trotzdem ist sie für das Publikum zugänglich – um es mit einfachen Worten zu sagen: „Wenn man ohne großes Vorwissen ins Konzert geht und zuhört, gibt es bei diesem schönen Klang nur ein Gefühl von Freude, Glück und Entspannung“. Das Programm zielt darauf ab, nicht nur die beiden getrennten, aber gleichartigen kulturellen Klangwelten aufeinandertreffen zu lassen, sondern diese auch in Einklang zu bringen. In einer Art und Weise, die die Grenzen verschiebt und die Möglichkeit bietet, dass sich beide Musikwelten begegnen und sich im Konzert trotz ihrer unterschiedlichen Geschichte austauschen.

Wegen Corona verschoben

Die Struktur des Programms lehnt sich an den Ablauf einer Messe an – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus. Beide Klanglandschaften bewegen sich in diesem Rahmen, werden aber gleichzeitig von Elementen durchdrungen, die auf den Praktiken traditioneller afrikanischer Religionsausübung beruhen: Prozession, Trance und Feier. Dabei ist es wichtig, dass die traditionelle afrikanische Kultur auf der gleichen Stufe betrachtet wird wie die Werke der europäischen Kulturgeschichte. Südafrika hat eine reiche Geschichte der Chormusik und es erscheint mir fast als Schande, diese nicht in ihrer ganzen Pracht erlebbar zu machen. Der Schaffensprozess war, dank der Unterstützung und Ermutigung durch Cape Town Opera, immer offen und war eine musikalische Entdeckungsreise.

„Auf diesen besonderen Abend freue ich mich schon seit vier Jahren, als wir die Auswahl für 2020 getroffen hatten. Wegen der Pandemie ist das Konzert mit dem Opernchor aus Kapstadt leider jetzt erst möglich, die Freude dafür umso größer. Olpe reiht sich mit diesem Angebot in die Reihe einiger Landeshauptstände in Deutschland wie Stuttgart ein, die auch bereits den weltbekannten Chor zu Gast hatten. Darauf können wir stolz sein. Gerne bieten wir auch Chören eine Gruppenreservierung an“, so Klarissa Hoffmann, Leiterin des Amts Stadtmarketing und Kultur der Stadt Olpe.

Die Eintrittskarten der zuvor geplanten Termine in 2020 und 2021 behalten für dieses Konzert ihre Gültigkeit. 2013 wurde der Cape Town Opera Chorus bei den International Opera Awards als „Chor des Jahres“ ausgezeichnet und gilt mittlerweile als eines der überzeugendsten und vielfältigsten Vokalensembles weltweit. Unter seinem Leiter Marvin Kernelle tritt der Chor mit einem umfangreichen Repertoire auf – von Oper über traditionelle Hymnen bis hin zu Jazz und Spirituals. Der Chor gastiert regelmäßig in Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, Irland, Deutschland, Österreich, Schweden, Großbritannien, Argentinien, Australien, Hongkong, Südkorea und Dubai. Das Ensemble ist bekannt für seine Vielseitigkeit und seinen lebendigen Gesang.

Termin: Freitag, 28. April, Ort: Stadthalle Olpe. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Eintritt: 26 – 32 Euro/Schüler & Studenten: 50 Prozent Ermäßigung. Veranstalter: Kulturabteilung der Kreisstadt Olpe. Karten:Geschäftsstelle Stadtmarketing & Kultur (Westfälische Str. 11) | 02761-830 | Rathaus Olpe (Franziskanerstr. 6) | Reisebüro Harnischmacher (Martinstr. 11)

