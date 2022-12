Elbener Spendensumme für Dernau wächst auf 154.633 Euro

Elben/Scheiderwald. Ortsvorsteher Peter Niklas übergibt letzte Rate der Spendenaktion „Elben unterstützt Dernau“. Insgesamt kamen unglaubliche 154.633 Euro zusammen.

Zum offiziellen Abschluss der großen Spendenaktion für den Ort Dernau im Ahrtal machte sich Ortsvorsteher Peter Niklas am Freitagmorgen, 30. Dezember, auf den Weg nach Dernau. Hier übergab er vom Dorfverein Elben aufgerundete Restsumme von 2222,22 € an Stefan Rausch, den 1. Vorsitzenden des Vereins „Dernau Hilfe e.V.“. Die Zahl 2 soll hier symbolisch für die beiden Ortschaften verstanden werden, die sich tief verbunden fühlen. Stefan Rausch bedankte sich sehr herzlich für die Spende und versprach das Geld an unmittelbar Betroffene der Flutkatastrophe in Dernau weiterzuleiten. In dem Sinne, wie es während der Spendenaktion auch von Elben aus praktiziert wurde.

Die Gesamtsumme der Spendenaktion beträgt somit 154.632,91 € (Stand 30.12.2022). Diese Summe wurde in mehreren Auszahlungstranchen an bedürftige Familien in Dernau ausgezahlt, immer in enger Abstimmung mit den vor Ort Verantwortlichen, dem Ortsbürgermeister Alfred Sebastian und Gerold Sprenger. Zuletzt erfolgte kurz vor Weihnachten noch mal eine Auszahlung von je 350 Euro an alle bereits unterstützten Familien. „Besonders wichtig ist uns, dass wir jeden gespendeten Cent zu 100 Prozent nach Dernau weitergeleitet haben. So wie wir es mehrfach öffentlich versprochen haben. Selbst das Porto für Spendenquittungen haben wir vom Dorfverein bezahlt und nicht aus den Spendeneingängen entnommen“, so Peter Niklas. „Wir vom gesamten Team Elben bedanken uns von Herzen bei allen Spenderinnen und Spendern für die großzügigen Spenden und das uns entgegengebrachte Vertrauen, die Spenden an bedürftige Betroffene der Flutkatastrophe in Dernau weiterzuleiten. Ebenso bedanken wir uns bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die mit vielen zahlreichen und kreativen Aktionen ein solches Gesamtergebnis erst ermöglicht haben. Schlussendlich bedanken wir uns natürlich auch beim gesamten Team aus Dernau um Ortsbürgermeister Alfred Sebastian für die gute Zusammenarbeit“, so Niklas weiter.

Es wird aber nicht der letzte Besuch in Dernau gewesen sein, denn es ist geplant im Frühjahr nach Dernau zu fahren und symbolisch eine Eiche auf dem Dorfplatz zu pflanzen, die an die Spendenaktion erinnern soll. Dieses Symbol der tiefen Verbundenheit der beiden Dörfer soll um eine Hinweistafel zur Spendenaktion ergänzt werden.

