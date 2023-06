Elektriker und Fußballer: Das ist der König in Windhausen

Windhausen. Kevin Pachutzki setzte sich am Samstag unter der Vogelstange in Windhausen durch. Seinem Vater Dieter gelang das tags zuvor (leider) nicht.

Seinem Vater Dieter sollte es am Freitagabend nicht vergönnt sein, neuer Schützenkaiser in Windhausen zu werden. Jubeln durfte die Familie Pachutzki trotzdem, denn Sohn Kevin (31) schoss tags drauf am Samstag den Vogel und ist neuer König in dem Attendorner Dorf. Mit dem 87. Schuss setzte sich die neue Majestät gegen Mitbewerber Andreas Pajurek durch. Kevin Pachutzki arbeitet als Elektriker bei Viega, spielt Fußball bei LWL und gehört dem Kegelclub „Gartenpflüger“ an. Der 31-Jährige ist noch Mitglied in der Fahnengruppe und im Königsclub „Hochheim“.

Zu seiner Königin nahm er die 24-jährige Lea Nehls aus Elspe, die ihr Geld als Bürokauffrau verdient. Das Zepter schoss Christof Springob, den Apfel Andreas Pajurek und die Krone Stefan Rauterkus.

