Elf Anzeigen: Unbekannte zerstechen Autoreifen in Attendorn

Attendorn. In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte eine Vielzahl von Autoreifen in Attendorn zerstört – nicht zum ersten Mal. Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Samstag haben bisher Unbekannte mehrere Fahrzeugreifen zerstochen. Die Tatorte lagen insbesondere im Bereich der Dortmunder Straße und dem Bereich Königsberger/Schweriner Straße. Die Tat muss sich zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagfrüh, 6 Uhr, ereignet haben. Die Polizei nahm insgesamt elf Anzeigen wegen Sachbeschädigung auf.

+++ Lesen Sie hier: „Auf der Ennert“ in Attendorn: Autoreifen zerstochen +++

Der Gesamtschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0. In der jüngeren Vergangenheit gab es bereits mehrfach solche Fälle in Attendorn.

