Elspe: 90-Jähriger durch Glassplitter nach Unfall verletzt

Die Polizei sucht nach einem Lkw-Fahrer, der an einem Unfall in Elspe beteiligt war.

Elspe. Ein 90-Jähriger wurde am Fahrbahnrand durch Glassplitter, die bei einem Unfall entstanden, verletzt. Beteiligter Lkw-Fahrer wird gesucht.

Durch einen Unfall auf der B 55 in Elspe am Montag, 14. September, gegen 9.55 Uhr ist ein 90-Jähriger leicht verletzt worden. Zunächst parkte eine 69-jährige Pkw-Fahrerin ihr Auto auf einem Parkstreifen an der Straße. Dann öffnete sie die Tür. Zeitgleich kam aus Richtung Grevenbrück ein Lkw angefahren, der gegen die Tür des Pkws fuhr. Dabei splitterte die Scheibe des Pkw. Die Splitter trafen einen 90-Jährigen, der am Fahrbahnrand stand, am Auge. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Hinweise an die Polizei

Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, eine entsprechende Schadenregulierung einzuleiten oder sich um die Geschädigten zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Zeugen konnten nur beobachten, dass es sich bei dem Lkw um einen roten Gliederzug handelte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.