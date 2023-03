Elspe: Bundesstraße nach Unfall gesperrt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in Elspe ereignet.

Elspe. Warum ein Lkw mitten im Ort in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Pkw kollidierte, ist nun Gegenstand der Ermittlungsarbeit der Polizei.

Ein schwerer Unfall hat sich heute Vormittag in Elspe ereignet. Ein aus Richtung Trockenbrück kommender Lastwagen war aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und kollidierte in Höhe des Seniorenheims St. Franziskus mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 66-jährige Fahrerin erlitt dabei Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten die Fußgängerampel, bis auf weiteres ist die Bundesstraße 55 gesperrt. Der Lkw wurde auf ein nahes Betriebsgelände gebracht. Der 44-jährige Fahrer kam unverletzt davon.

Zunächst war ein Lkw-Brand gemeldet worden, weshalb die Feuerwehr-Löschgruppe Elspe mit 16 Kräften ausrückte. Die Wehrleute waren dann nicht zur Brandbekämpfung nötig, aber zum Auffangen der Betriebsflüssigkeiten, die aus den beschädigten Autos austraten. Die Trümmerteile wurden im weiten Umkreis verteilt. Bei dem Unfall entstand erheblicher Schaden.

