Elspe Festival: Drei weitere Hochkaräter bei „Indian Summer“

Elspe. Die Konzertreihe „Indian Summer“ in Elspe nimmt Gestalt an. Nach Johannes Oerding und Rea Garvey werden drei weitere Top-Acts auftreten.

Johannes Oerding und Rea Garvey wurden bereits für den Indian Summer 2021 in Elspe präsentiert. Nun folgen mit Revolverheld, Gentleman und Element of Crime drei weitere ganz besondere Künstler den Ruf auf die große Freilichtbühne. „Johannes Oerding, Rea Garvey und jetzt Revolverheld, Gentlemen und Element of Crime: Wir sind stolz, dass wir diese namhaften Künstler für Elspe gewinnen konnten. Musikalisch ist das absolute Top-Klasse und für uns ein tolles Aushängeschild“, so Philipp Aßhoff, Geschäftsführer von Elspe Festival.

Revolverheld gehört seit Jahren unangefochten zur Speerspitze der deutschsprachigen Popkultur. Nach über 15 Jahren Bandgeschichte, fünf erfolgreichen Studioalben und unzähligen Charterfolgen wollen sie auch in diesem besonderen Jahr zusammen mit ihren Fans feiern. Zwar mit Abstand – aber nicht weniger Spaß an der Musik und dem gemeinsamen Erlebnis haben sie die Meilensteine ihres Schaffens wie „Halt dich an mir fest“, „Lass uns gehen“, „Spinner“ und „Ich lass für dich das Licht an“ ebenso im Gepäck wie ihren neuen Hit „Leichter“.

Revolverheld spielt am Freitag, 10. September, um 20 Uhr auf der großen Showbühne. Tickets gibt es ab Freitag, 14. Mai, ab 10 Uhr unter www.elspe.de und unter eventim.de.

Weltstar der Reggae-Musik

Bereits im vergangenen Jahr lieferte Gentleman beim Indian Summer in Elspe ein mitreißendes Konzert ab. Mit seinen Reggae-Vibes sorgte er direkt vom ersten Ton an für ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Gentleman, der bereits mit Weltstars wie Pink, Shaggy, Sean Paul, UB 40, Mustafa Sandal, Michael Franti, Toots The Maytals, Udo Lindenberg oder den Toten Hosen zusammengearbeitet hat, ist national und international ein sehr angesehener Künstler. Seine Single „Intoxication“ gehört zu den großen Reggae-Hits, toppt die Charts in vielen karibischen Ländern und ist ein großer Radio-Hit in der weltweiten Reggae-Community. Das Konzert findet am 11. September statt und Karten gibt es ab Montag, 17. Mai, unter www.elspe.de zu kaufen.

Auf eine ganz andere Musikrichtung setzt die Band „Element of Crime“. Die vierköpfige Band ist eher im Bereich Rockmusik anzusehen und das seit über 35 Jahren. Es gibt nichts Vergleichbares, keine andere deutschsprachige Band, die diese eigenartige Mischung aus Folkrock und Blues, Artrock und Kinderlied, Krachorgie und Schmalzmelodie in die Welt brächte, ohne auch – wie es scheint – nur einen Moment darüber nachzudenken, ob das gerade in den Zeitgeist passt oder nicht, ob das für neue oder alte Medien taugt, ob das einer versteht, ob sie das überhaupt selber verstehen, ob das nun traurig oder lustig, hässlich oder schön, Tiefsinn oder Spinnerei ist.

Hoffnung auf mehr Zuschauer

In Elspe wird es Soulballaden wie „Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang“ geben, Chansons wie „Bevor ich dich traf“, Folksongs wie „Die Party am Schlesischen Tor“, Pubrockkracher wie „Ein Brot und eine Tüte“, Desert-Rock- Aufschneidereien wie „Stein, Schere, Papier“ und vieles mehr. Element of Crime spielt am Donnerstag, 16. September, um 20 Uhr auf der Konzertbühne. Tickets gibt es ab sofort ebenfalls unter www.elspe.de zu kaufen.

Die Veranstalter Elspe Festival und Eventtechnik Südwestfalen gehen stark davon aus, dass die Konzerte planmäßig stattfinden werden und hoffen auf eine Erweiterung der Zuschauerkapazitäten. „Die große Open-Air-Location mit dem strukturierten Hygienekonzept, das Vertrauen seitens der Stadt Lennestadt, den vielen Testmöglichkeiten und der Impfbereitschaft der Leute: All das spielt uns für die Umsetzung der Veranstaltungsreihe in die Karten. Wir sind daher guter Dinge“, so die Stimmen aus dem Organisationsteam.

