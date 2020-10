Elspe Festival: Jean-Marc Birkholz über seine Corona-Pause

Es ist für alle ein trauriges Jahr, die sehnlichst darauf gewartet hatten, dass Winnetou langsam die Naturbühne beim Elspe-Festival heruntergeritten kommt. Doch nicht nur für die Fans. Auch Jean-Marc Birkholz, der seit 2012 bei den Karl-May-Festspielen dabei ist, vermisst die Zeit in seiner zweiten Heimat – und seine Rolle als Winnetou. Denn die Corona-Situation bedeutet für den Schauspieler, der gebürtig aus Berlin stammt, eine Zwangspause. Zumindest zum Teil. Am Samstag, 31. Oktober, kommt Winnetou alias Jean-Marc Birkholz für eine Lesung nach Elspe in die Elspe-Festival-Showhalle. Unsere Zeitung hat vorab mit ihm gesprochen.

Sie befinden sich zurzeit in Belarus. Was führt Sie dorthin und wie empfinden Sie die Lage vor Ort?

Jean-Marc Birkholz: Ich habe schon eine Weile einen Zweitwohnsitz hier und bin seit April vor Ort. Ich lebe mit meiner Frau hier. Wenn man sieht, um was es hier geht, erscheinen die Probleme, die im eigenen Land gemacht werden, lächerlich.

Wie erleben Sie die Zeit in der Corona-Situation?

Es ist seit vielen Jahren der erste Sommer, den ich auf keiner Bühne verbringe. Ich habe ganz neue Erfahrungen gemacht, denn mein Zuhause in Minsk habe ich um diese Jahreszeit noch nicht gesehen. Leider hat Corona auch um Belarus keinen Bogen gemacht. Darum sind viele Projekte ausgefallen. Es geht erst langsam wieder los.

Was sind das für Projekte, die ausgefallen sind?

Zwei Film-Projekte wurden gecancelt. Beide wegen Corona. Auch Premieren von abgedrehten Filmen wurden verschoben. Meine Lese-Touren, die ich in Deutschland mache, sind auch ausgefallen und laufen erst ganz langsam wieder an.+

Das wird für Sie erhebliche Verluste bedeuten...

Meine Verluste durch Corona betragen 80 Prozent meines durchschnittlichen Jahreseinkommen.

Was machen Sie denn zurzeit in Belarus, wenn Sie nicht auf der Bühne stehen können?

Ich lebe seit April von meinen Rücklagen und bereite neue Programme vor. Eines davon mit meiner Frau. Unter anderem werde ich etwas von Goethe bearbeiten. Aber was möchte ich noch nicht verraten. Das andere Projekt wird mit Kindern und Jugendlichen stattfinden. Das Thema dort ist der „Kleine Prinz“. Es wird eine Mini-Lesetour in Slowenien geben. Dieses Mal sind Auszüge aus Winnetou und Seattles Rede geplant. Eigentlich sollte sie in Kroatien, an den Original-Drehorten der Winnetou-Filme stattfinden. Aber auch das hat Corona verhindert.

Dafür haben Sie aber jetzt mehr Zeit für Ihre Frau…

Ja, mein Familienleben ist auf jeden Fall intensiver jetzt in der Corona-Zwangspause.

Auch das Elspe-Festival musste ausfallen. Was bedeutet das für Sie?

Elspe ist seit Jahren meine Ersatzheimat. Ich habe viele Freunde dort – nicht nur an der Bühne. Man merkt erst, wie sehr man alle vermisst, wenn man nicht mehr dort ist. Das Sauerland erdet mich einmal im Jahr von Grund auf. Natürlich vermisse ich auch mein Pferd seine und meine Kollegen. Es heißt Tibor. Um ihn und alle anderen Pferde kümmert sich das Elspe-Team- Der harte Kern befindet sich das ganze Jahr über dort.

Erzählen Sie uns von einem Ihrer schönsten Momente in Elspe…

Das ist schwer. Es gibt so viel. Für mich ist es jedes Jahr fast ein heiliger Moment, wenn ich das erste Mal den Zuschauerraum betrete. Das mache ich immer alleine. Dann setze ich mich auf einen Platz in den Reihen und schaue mir die Bühne an. Das beeindruckt mich jedes Mal wieder. Ich kann eine ganze Weile dort sitzen bleiben und das Glück durchströmt mich. Der zweite Moment mit ähnlichen Gefühlen findet am Tag der Premiere beim ersten Auftritt statt. Dann jedoch von der anderen Seite. Aber einen spezifisch schönen Moment herauszusuchen, fällt mir schwer.

Sind Sie nächstes Jahr denn wieder auf der Bühne beim Elspe-Festival?

Ja, 2021 bin ich wieder dabei. Am meisten freu ich mich auf das Publikum. Viele haben uns vermisst in diesem Jahr. Aber uns ging es umgedreht genauso. Ich hoffe, dass wir und 2021 zum „Ölprinz“ alle wiedersehen und es mehr genießen als je zuvor.

