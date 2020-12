Elspe: Gefährlicher Brand in Schreinerei endet glimpflich

Elspe. Das hätte ins Auge gehen können. Weil durch die Hitze eine Wasserleitung platzte, endet der Brand in einer Schreinerei ohne großen Schaden.

In einer Schreinerei in Elspe kam es am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Brand eines Umluftfestbrennstoffofens im Heizraum einer Schreinerei. Der Inhaber der Schreinerei, der sich in der Wohnung über der Schreinerei aufhielt, hörte gegen 15.30 Uhr einen lauten Knall. Beim Betreten der Schreinerei war diese bereits verraucht, erste Löschversuche brachten keinen Erfolg.

Wasserleitung zerplatzt

Dem Umstand, dass durch den Heizungsraum eine Wasserleitung verlief ist es zu verdanken, dass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte, so die Feuerwehr. Die Leistung platzte durch die große HItze und wirkte in dem Moment wie eine automatische Löschanlage. Auch eine Fensterscheibe zersprang. Die alarmierte Löschgruppe Elspe ging aufgrund der starken Rauchentwicklung mit zwei Angriffstrupps unter Atemschutz in den Raum vor, löschte die Reste des Ofens ab und beförderte den Brandschutt nach draußen. Der Schaden durch das Feuer blieb auf den Heizungsraum begrenzt, das Wasser aus der geplatzten Wasserleitung verteilte sich auf dem Boden der Schreinerei.

Automatische Löschanlage

Im Einsatz waren insgesamt etwa 30 Einsatzkräfte der Löschgruppen Elspe, Rettungsdienst des Kreises Olpe, Malteser Hilfsdienst und die Drehleiter aus Meggen. Entsprechend dem Hygienekonzept der Feuerwehr Lennestadt wurde auch der Gerätewagen Logistik aus Grevenbrück zur Einsatzstelle alarmiert. Auf dem Fahrzeug sind komplette Sätze Einsatzkleidung, damit die im Einsatz befindlichen Kräfte, gerade wenn sie unter Atemschutz eingesetzt wurden, die mit Schadstoffen belastete Kleidung nicht erst wieder mit ins Feuerwehrgerätehaus nehmen und von dort womöglich weiter mit nach Hause geschleppt werden sondern direkt an der Einsatzstelle umziehen können. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz eine leichte Knieverletzung. Im Einsatz war auch der Wassermeister der Stadt Lennestadt, der die defekte Wasserleitung von außen abschiebern musste.