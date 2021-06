Elspe: Helge Schneider spielt beim Indian Summer

Elspe. Helge Schneider, Entertainer der alten Schule und begnadeter Musiker, kommt am 26. September nach Elspe. Ab Samstag gibt es Karten.

Helge Schneider wiederholt den grandiosen Auftritt aus dem Vorjahr und tritt erneut beim Indian Summer auf. Der Lachsack, das Musik-Genie am nicht mehr so ganz gestimmten Klavier, Ästhet von Königs Gnaden, Rumtata-Präsident der schrägen Töne. das ist Helge Schneider, aber vor allem ist er eins: Entertainer der alten Schule.

Auf einen bunten und fröhlichen Abend können sich alle Besucher des Indian Summer am Sonntag den 26.9. freuen, wenn Helge Schneider zusammen mit „the Snyders“ um 18 Uhr die Freilichtbühne in Elspe aufmischen wird. „The Snyders“ bestehend aus dem Jazz Bassisten Ira Coleman, dem Gitarristen Sandro Giampietro, Schlagzeuger Charlie the Flash und Bode - dem Teekoch. Sein Motto „Let’s Lach“ wird am Abend für einige Lacher Sorgen, denn er selbst sagt dazu:

Jazz handgemacht

„Das kann doch nicht wahr sein! Wie kann man mit so einem einfältigen Titel einer Aufführung glauben, dass jemand da überhaupt hingehen will, geschweige denn, dass es sich um Hochkunst handelt! Na gut, wenn’s denn sein muss: Lassen sie sich runterziehen mit sonstigem Zeugs, inclusive Jazzmusik von echt wirkenden Figuren. Dazu erlogene und erstunkene Geschichten ohne Hand und Fuß. Wer das vertragen kann, hat danach alles hinter sich.“

Das Veranstaltungsteam um Eventtechnik Südwestfalen und Elspe Festival erklärt zu Helge Schneider: „Mit Helge Schneider haben wir unser Line up für den Indian Summer weitestgehend abgeschlossen. Wir denken, dass für viele Besucher das richtige dabei sein wird und hoffen, dass sich alle Besucher schon jetzt auf die Veranstaltungsreihe freuen werden.“

Der Ticketverkauf für das Helge Schneider Konzert startet am Samstag, 12. Juni, um 10 Uhr unter www.elspe.de.

Aktuelles Line Up:

Do 09.09. Niedecken liest & singt Bob Dylan; Tickets unter www.elspe.de

Fr. 10.09. Revolverheld, Resttickets unter www.elspe.de und www.eventim.de

Sa. 11.09. Gentleman, Tickets unter www.elspe.de

Do. 16.09. Element of Crime, Tickets unter www.elspe.de

Fr. 17.09. Wincent Weiss, Resttickets unter www.elspe.de

Sa. 18.09. Rea Garvey, bereits ausverkauft

So. 19.09. Johannes Oerding, bereits ausverkauft

Fr. 24.09. Max Giesinger, Tickets unter www.elspe.se und www.eventim.de

So. 26.09. Helge Schneider,Tickets unter www.elspe.de

