Elspe: Karl-Wilhelm Menne ist der Jubiläumskönig

Karl-Wilhelm und Ulrike Menne sind das Jubiläumskönigsjahr des St. Jakobus-Schützenvereins in Elspe.

Elspe. Im strömenden Regen an der Elsper Vogelstange holt Karl-Wilhelm „Kalli“ Menne die Vogelreste von der Stange.

Er wird auf jeden Fall als „Jubiläumskönig“ und vielleicht auch als „Regenkönig“ in die Geschichte des Elsper Schützenvereins eingehen. Karl-Wilhelm bzw. „Kalli“ Menne ist die neue Majestät der St. Jakobus-Schützen, die in diesem Jahr 150-jähriges Jubiläum feiern.

Mit dem 116. Schuss bei strömendem Regen an der Vogelstange machte er dem Ringen um die Königswürde ein Ende. Es war der zweite Versuch für den 58-Jährigen, der als Maschinist bei der Firma Straßen- und Tiefbau GmbH in Kirchhundem arbeitet und in seiner Freizeit gern Fußball spielt und Rad fährt. Groß war die Freude auch bei seiner Gattin und der neuen Königin Ulrike Menne (58), von Beruf Zahnarzthelferin, und den beiden Kindern Dennis (31) und Marina (28).

Ärgste Konkurrenten an der Vogelstange waren Andreas Mester, Guido Mester, Dominik Kremer, Ferdi Happe, Alex Happe, Stefan Pieper und Björn Ellinger. Den Apfel des Wappentiers traf Silas Holz, das Zepter Christopher Schulte. Die Krone flog mit dem letzten Schuss aus dem Kugelfang.

