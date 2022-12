Elspe: Mehrere Verletzte - Kohlenmonoxid-Vergiftung vermutet

Elspe. Ein „Massenanfall an Verletzten“ hat die Feuerwehr in Elspe auf den Plan gerufen. Vermutet wird eine Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Alarm wegen eines „Massenanfalls an Verletzten“, so das Einsatzstichwort für die Lennestädter Feuerwehr, gab es am späten Freitagabend. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr wurden sieben Menschen aus einer Wohnung an der St.-Jakobus-Straße in der Nähe der Schützenhalle geholt, die Anzeichen einer Vergiftung mit Kohlenmonoxid zeigten. Sowohl Erwachsene als auch Kinder sollen sich unter den Verletzten befinden.

Sie wurden an der Schützenhalle erstversorgt und dann auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Einige der Verletzten wurden wohl in Spezialkliniken gebracht, die über Druckkammern verfügen. Durch deren Einsatz ist es möglich, die Kohlenmonoxid-Vergiftungen zu neutralisieren.

Nach ersten Vermutungen könnte das geruch- und geschmacklose Gas aus einem Gasheizgerät ausgetreten sein. Es entsteht bei Verbrennung etwa von Gas oder Öl bei unzureichender Sauerstoffzufuhr und führt zur Erstickung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort soll die Heizung in der Wohnung der Familie seit zwei Tagen defekt gewesen sein. Als Ersatz wurde möglicherweise ein Gasheizgerät in die Wohnung gestellt, das ausdrücklich nur bei ausreichender Frischluft-Zufuhr betrieben werden darf.

