Elspe: Schlüsseldienst verlangt Wucherpreis von 90-Jähriger

Elspe. Ein Schlüsseldienst verlangte von einer 90-Jährigen aus Elspe mehr als 600 Euro. Die Polizei schritt ein und verhinderte den Wucher.

Mehr als 600 Euro hat ein Schlüsseldienst am Samstag einer 90 Jahre alten Frau aus Elspe in Rechnung gestellt – für wenige Minuten Arbeit. Da der Tochter der Betroffenen das Verhalten des Mitarbeiters merkwürdig vorkam, rief sie die Polizei, die den Wucher verhinderte.

Die 90-Jährige wollte gemeinsam mit ihrer Tochter die Wohnung betreten, aber die Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Daraufhin recherchierten sie im Internet nach einem Schlüsseldienst und riefen eine Handynummer eines Anbieters aus dem Internet an. Aufgrund des Namens nahmen sie an, dass dieser aus Altenhundem kam. Allerdings bemerkten sie, dass sie zu einem Schlüsseldienst in Hagen weitergeleitet wurden.

Rechnungssumme deutlich höher als vereinbarte Kosten

Telefonisch erklärte ein Mitarbeiter, dass er in rund eineinhalb Stunden vor Ort wäre und sich die Kosten auf rund 200 bis 300 Euro belaufen würden. Als der Schlüsseldienst dann tatsächlich den Schließzylinder getauscht hatte, gegen einen offensichtlich bereits Genutzten, präsentierte der Mitarbeiter eine Rechnung in Höhe von 637,48 Euro.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Zunächst beabsichtigte die Tochter auch das Geld von der Bank zu holen, doch als der Mitarbeiter ihr folgen wollte, um direkt den Rechnungsbetrag mitzunehmen, rief sie die Polizei an. Die Rechnung wurde nicht bezahlt und von der Polizei sichergestellt. Der Beschuldigte ist bereits wegen Wucher bekannt. Er gab an, eine korrekte Rechnung ausgestellt zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Tipps von Polizei und Verbraucherzentrale

In diesem Fall reagierten die Betroffenen vorbildlich: Ihnen kam die Situation komisch vor und sie riefen die „110“.

Damit Verbraucher unseriöse Handwerker-Notdienste erkennen können, hat die Polizei in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW Verhaltenshinweise erarbeitet: Vergleichen Sie die Preise. Vereinbaren Sie einen Festpreis. Schildern Sie dem Schlüsseldienst genau, was passiert ist. Definieren Sie, was genau gemacht werden soll. Achten Sie auf Zuschläge. Zahlen Sie nur, was Sie vereinbart haben. Lassen Sie sich nicht nötigen.