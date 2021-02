Elspe: Verwirrter Lkw-Fahrer läuft nackt auf B 55 herum

Die Polizei griff einen Lkw-Fahrer auf, der in Elspe nackt an der Bundesstraße entlang lief.

Elspe. Ungewöhnlicher Einsatz in Lennestadt: Die Polizei zieht einen verwirrten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr. Er lief nackt an der Bundesstraße entlang.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Lennestädter Polizei am Dienstagmorgen in Elspe gerufen. Mitarbeiter einer Firma für Metallwaren meldeten um 8.50 Uhr einen fast nackten Mann, der sich am Ortseingang Richtung Grevenbrück auf der B 55 (Bielefelder Straße) aufhielt.

Die Beamten trafen dort einen verwirrten Mann an, der mit einem Lkw unterwegs war. Der 53-jährige ukrainische Staatsbürger hatte in Elspe angehalten, Gegenstände aus seinem Fahrzeug geworfen und lief inzwischen ganz nackt auf Straße und Gehweg rum. Er machte laut Polizei einen verwirrten Eindruck und konnte sich nicht verständlich machen. Er sei aber nicht alkoholisiert gewesen.

Bei Befragung wieder ganz normal

Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Olper Krankenhaus gebracht, wo er untersucht wird. Der Lkw wurde von der Polizei sichergestellt. „Es wird nun geprüft, ob eine zwangsweise Einweisung notwendig ist“, so Ingo Wirth vom Ordnungsamt der Stadt Lennestadt. Nach einem ärztlichen Befund entscheidet letztlich das Amtsgericht über eine psychiatrische Unterbringung. „Bei der Befragung im Krankenhaus sei der Mann wieder ganz normal gewesen“, so Wirth. Das sei in solchen Fällen oft so und mache die Sache schwierig.

Bereits am Montagabend war der Mann der Polizei aufgefallen, weil er einen Taxifahrer nicht bezahlen wollte. Der Fall habe sich dann aber aufgeklärt. Woher der verwirrte Lkw-Fahrer kam und wo er hin wollte, ist nicht bekannt.