Elspe: Wincent Weiss und Niedecken beim Indian Summer

Sänger Wincent Weiss tritt am 26. September 2019 bei der Verleihung des Goldene Kamera Digital Award im Kraftwerk in Berlin auf. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Elspe. Mit Wincent Weiss und Wolfgang Niedecken hat das Elspe Festival zwei weitere Hochkaräter für das Indian Summer gewonnen. Wo es die Tickets gibt.

Zwei weitere musikalische Top-Künstler bereichern das Showprogramm des Indian Summers. So kommt mit Wolfgang Niedecken ein Urgestein der deutschen Rockgeschichte auf die Showbühne des Elspe Festivals. Und auch Wincent Weiss wird im September im Sauerland auftreten.

Als Frontmann der Gruppe BAP feiert Wolfgang Niedecken seit mehr als 40 Jahren große Tour-Erfolge in ganz Europa. Der musikalische und inhaltliche Stil der BAP-Songs wird wesentlich von Bob Dylan, den Kinks und den Rolling Stones geprägt. Seit Jahrzehnten prägt er mit seiner Band BAP und als Solomusiker die deutschsprachige Rockmusik und setzt sich dabei immer wieder mit dem Werk Bob Dylans auseinander: Er hat zahlreiche Coverversionen von Dylan-Songs veröffentlicht und er hat sein Vorbild mehrmals persönlich getroffen.

Nun wird er in Elspe lebendig von seinen Treffen mit dem Literatur-Nobelpreisträger und den Berührungspunkten zwischen seinem eigenen Werk und den Inspirationen, die er durch die Musik und die Texte von Bob Dylan erhalten hat, erzählen. Musikalisch begleitet wird Niedecken von seinem langjährigen Freund, dem Pianisten, Arrangeur und Bigband-Dirigenten Mike Herting.

Wolfgang Niedecken wird mit einer „singenden Lesung“ beim Indian Summer in Elspe auftreten. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Die „singende Lesung“, wie man diesen Mix aus Lesung und Gesang deuten kann, findet am Donnerstag, 9. September, um 20 Uhr statt und bildet gleichzeitig den Startschuss für die diesjährige „Indian Summer“-Veranstaltungsreihe.

Für eine andere Musikrichtung und vielleicht auch eine andere Zielgruppe steht Wincent Weiss. Der 28 Jahre alte Singer-Songwriter ist mit seiner „Sommertour 2021“ unterwegs und spielt ebenfalls corona-konforme Sommerkonzerte mit der Idee, Zuversicht zu versprühen.

„Vielleicht Irgendwann“ heißt das neue Album von Wincent Weiss, der mit einer Million monatlichen Hörern bei Spotify, 640.000 Fans bei Instagram und 230.000 Abonnenten bei YouTube zu den erfolgreichsten Pop-Sängern Deutschlands zählt.

Die Corona-Zeit hat Wincent Weiss dafür genutzt, um zu reflektieren. Über sich selbst und die Welt um ihn herum. Und hat daraus Musik gemacht. 15 neue Songs. Wincent Weiss tritt am Freitag, 17. September, um 20 Uhr in Elspe auf.

Tickets für Wolfgang Niedecken gibt es ab sofort, für Wincent Weiss ab Donnerstag, 27. Mai, ab 18 Uhr unter www.elspe.de.

Die Veranstalter Elspe Festival GmbH und Eventtechnik Südwestfalen gehen stark davon aus, dass die Konzerte planmäßig stattfinden werden und hoffen auf eine Erweiterung der Zuschauerkapazitäten. „Die große Open-Air-Location mit dem strukturierten Hygienekonzept, das Vertrauen seitens der Stadt Lennestadt, den vielen Testmöglichkeiten und der Impfbereitschaft der Leute: All das spielt uns für die Umsetzung der Veranstaltungsreihe in die Karten. Wir sind daher guter Dinge die Kapazitäten nochmals erweitern zu können“, so die Stimmen aus dem Organisationsteam.

Die Konzerte von Rea Garvey und Johannes Oerding sind bereits komplett ausverkauft. Vereinzelte Tickets für Revolverheld sind noch zu haben.

