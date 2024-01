Emotionaler Abschied: Schulleiterin Sabine Tigges hört auf

Kirchhundem/Meggen Sabine Tigges, Schulleiterin der Sekundarschule Hundem-Lenne, nach einer emotionalen Abschiedsfeier: „Ich bin total geflasht“

Tapfer hatte Sabine Tigges durchgehalten, hatte die vielen lobenden und positiven Worte über sich und ihre Arbeit zur Kenntnis genommen, ohne sich allzu viel anmerken zu lassen. Aber am Ende kullerten dann doch einige Tränen über ihre Wangen. Warum auch nicht: Zu schön und emotional war die Abschiedsfeier, die sich die Sekundarschule Hundem-Lenne an den Standorten Meggen und Kirchhundem für den letzten Arbeitstag der Schulleiterin ausgedacht hatte. „Ich bin tief beeindruckt, die Emotionen überfallen mich, ich bin total geflasht, ich danke euch allen“, sagte die 61-jährige Pädagogin und Rektorin, die den Schuldienst aus gesundheitlichen Gründen früher als geplant aufgeben muss. Am Morgen hatten ihr bereits die Schülerinnen und Schüler am Standort Meggen alles Gute gewünscht, um 12 Uhr begann die offizielle Abschiedsfeier in der Aula der Sekundarschule in Kirchhundem.

Mehr als zwei Stunden dauerte das Abschiedsprogramm. Mit Bildern von Schulfreizeiten und Ausflügen auf einer Videoleinwand wurden die Gäste zuvor eingestimmt. Viele Wegbegleiter von früher und Schulleitungs-Kolleginnen aus Lennestadt und Kirchhundem waren der Einladung gefolgt und erlebten ein unterhaltsames Programm, in dem die große Wertschätzung, die Sabine Tigges auf allen Ebenen und in allen Gremien genoss, zum Ausdruck kam. „Wir hätten den Tag heute gern weggeschoben. Wir sind traurig, dass du dich entschieden hast, zu gehen. Aber du kannst es mit deinem Ethos nicht vereinbaren, nicht zu 100 Prozent für die Schüler und die Schule da zu sein“, skizzierte Stellvertreterin Ellen Sandforth-Linder, die die Schule nun vorerst kommissarisch leiten wird, die Arbeitseinstellung ihrer scheidenden Chefin: Immer ein offenes Ohr für jeden, immer besonnen und wertschätzend, immer das Beste für die Schülerinnen und Schüler herausholen. „Wir danken für die gemeinsame Zeit, in der du die SHL mitgeprägt hat“, so Sandforth-Linder.

Bürgermeister Björn Jarosz nannte Tigges eine Schulleiterin mit dem Herzen auf dem rechten Fleck, die das Vertrauen der Schüler und Eltern gewonnen habe. Lennestadts Bürgermeister Tobias Puspas wird sie als sehr aktive Schulleiterin, bei der immer das Wohl der Schüler ganz oben gestanden hat, in Erinnerung behalten. Dank und Wertschätzung äußerten auch Ansgar Nies für die Schulpflegschaft und Esther Ringbeck für den Förderverein.

Am Ende des Programms feiert das Kollegium ihre scheidende Chefin Sabine Tigges. Foto: Volker Eberts

Auch für Andreas Kremer, Schuldezernent bei der Bezirksregierung in Arnsberg, war es eine besondere Abschiedsfeier. Der Fretteraner hatte mit Sabine Tigges zusammen am GymSL die Schulbank gedrückt und das Abitur gemacht. Im März 2021 hatte er der Langeneierin in Meggen die Ernennungsurkunde zur Schulleiterin überreicht. Er habe die Entlassungsurkunde erst einmal weggeschlossen, als sie auf seinem Tisch gelandet sei, so Kremer. Sabines Arbeit sei immer voller Loyalität, Harmonie, zielführend und lösungsorientiert gewesen, sagte Kremer und wünschte ihr für den Ruhestand alles Gute.

In den „längsten Ferien“ ihres Lebens will Sabine Tigges mit Ehemann und ihrem Wohnmobil durch die Welt reisen. Deshalb hatte die Schule die Abschiedsfeier unter das Motto „Sabine auf großer Fahrt“ gestellt. Unterhaltsam mit viel Musik, Tanz und Theater zeigte die Schule, für deren Einführung Sabine Tigges nach dem Ende der Hauptschulen in Lennestadt und Kirchhundem vor fast zehn Jahren mit riesigem Engagement gekämpft hatte, noch einmal ihrer scheidenden „Rektorin“, was in ihr steckt. Im letzten Part lief das Kollegium mit Live-Chor, einer sehenswerten Parodie und einem Poetry-Slam von Sebastian Weber zur Höchstform auf. „Deine DNA, immer nah und immer da. Wenn dir zu Hause fällt die Decke auf den Kopp, komm rüber, wir haben Vertretungsstopp“, so Weber. Spätestens jetzt legte sich auch bei Sabine Tigges die große Anspannung. „Ihr habt so viele Talente“, sagte sie in Richtung Schülerschaft und in Richtung Pädagogen: „Ihr seid ein tolles Kollegium.“

