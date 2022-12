Festival Endlich wieder „between the days“-Festival live in Olpe

Olpe. Das Team des Club 574 hat ein hochkarätiges Programm zusammengestellt, das von Rock über alternative Punkrock bis zu Neo Krautrock reicht.

Endlich wieder „between the days“ live: Am Donnerstag, 29. Dezember, lädt der Club 574 ab 19 Uhr ins Drehwerk zum 46. „between the days“-Festival ein. Das ehrenamtliche Team des Club 574 hat ein hochkarätiges Programm zusammengestellt, das von Rock über alternative Punkrock bis zu Neo Krautrock reicht. Es ist ein Brückenschlag von Olpe über Düsseldorf bis Berlin geworden.

Das Lineup

„Los Potatoes“ aus Olpe präsentieren alternativen Punkrock mit viel Energie und Spielfreude. Die junge Düsseldorfer Rockband „James Mum“ entdeckte der Club beim Besuch des Traumzeit Festivals in Duisburg und verliebte sich quasi direkt. Die Berliner Neo Krautrocker „Camera“ treten in die Fußstapfen der Krautrock Pioniere von Neu!, Michael Rother, Moebius und Harmonia und traten bereits mit ihnen auf. „Frau Schmitt“ mit Wohnsitz in Berlin und Olpe spielte vier Jahre lang die erste Geige bei „Subway to Sally“ und präsentiert auf der Kleinkunstbühne ihr aktuelles Soloprogramm. Der Berliner „Grzly Adams“ beschließt den Abend mit einem DJ-Set.

Bandfoto JAMES MUM. Foto: Privat

Die Location

Drehwerk, bei Firma M&P, Nikolaus Otto Str. 4 (Gewerbegebiet Hüppcherhammer) in Olpe

Der Vorverkauf

Der Vorverkauf ist gestartet, Karten gibt es bei Olpe Aktiv und online über eventim light, Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro, Einlass 19 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Das Festival wird durch die Kulturförderung des Kreises Olpe unterstützt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe