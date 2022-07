Die Angst vor dem Erdgas-Kollaps treibt auch die Menschen im Kreis Olpe in die Elektronikmärkte. Sandra Leier, Marktleiterin bei Expert Klein in Olpe, hier mit Heizlüfter und Öl-Radiatoren. Vor allem die Radiatoren seien fast ausverkauft, nur ein Modell von Thomson war am Freitag Nachmittag noch vorrätig.