Enkeltrick im Kreis Olpe: Es gibt fast täglich neue Fälle

Kreis Olpe. Eine 77-Jährige meldet sich bei der Polizei, da eine Person angerufen hatte und sich als ihre Enkelin ausgab - kein Einzelfall im Kreis Olpe.

Fast täglich erstatten Bürger im Kreis Olpe bei der Polizei Anzeige, weil Unbekannte versuchen, mit verschiedenen Trickbetrugmethoden an ihr Vermögen zu gelangen – so auch am Donnerstag (10. März). Es meldete sich eine 77-Jährige bei der Polizei, da eine unbekannte Person sie angerufen hatte und sich als ihre Enkelin ausgab. Die Anruferin verlangte Geld von der Geschädigten, um ein Auto zu kaufen. Des Weiteren fragte sie, ob die Seniorin Wertgegenstände Zuhause hätte. Die 77-Jährige reagierte richtig: Sie erkannte den Betrug, legte auf und rief die Polizei an.

Damit möglichst viele Bürger von diesen Betrugsmaschen erfahren, gibt die Polizei folgende Tipps:

Seien Sie misstrauisch , wenn sich jemand am Telefon nicht mit Namen vorstellt.

, wenn sich jemand am Telefon nicht mit Namen vorstellt. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder Wertgegenstände von Ihnen fordert.

von Ihnen fordert. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen heraus.

zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen heraus. Übergeben Sie keine Wertgegenstände oder Geld an unbekannte Personen .

. Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt und erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Telefonbetruges werden.

Zudem bittet die Polizei Angehörige, mit ihren Verwandten über die Masche zu reden und sie zu sensibilisieren. Weitere Präventionshinweise erhalten Interessierte hier

