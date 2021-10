Enkeltrick im Kreis Olpe: Senior übergibt Geld und Schmuck

Betrüger erbeuteten mit dem Enkeltrick in Olpe Schmuck und Bargeld.

Olpe. Wieder hatten Enkeltrick-Betrüger im Kreis Olpe Erfolg. Mit Schockanrufen setzen sie ihre Opfer massiv unter Druck, warnt die Polizei.

Durch einen Enkeltrick haben Betrüger im Kreis Olpe erneut viel Geld erbeutet: Ein Senior übergab einen fünfstelligen Betrag und Schmuck an die unbekannten Täter, berichtet die Polizei. In einem weiteren Fall wurde eine Frau von Mitarbeitern ihrer Bank auf die Betrugsmasche angesprochen, so dass ein Schaden vermieden werden konnte.

Bei den Senioren meldeten sich – wie schon in einigen Fällen vergangene Woche – angebliche Polizisten, weil die Tochter oder Nichte in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein soll. Dabei sei ein Kind getötet worden. Die Anrufer forderten die Senioren auf, eine Kaution zur Freilassung der Angehörigen zu bezahlen.

„Die Täter gehen in diesen Fällen professionell und arbeitsteilig vor“, warnt die Polizei. „Sie sind kommunikativ geschult und sind in der Lage insbesondere alleinstehende ältere Menschen massiv unter Druck zu setzen. Diese sehen danach keinen anderen Ausweg und geben Geld an die Betrüger weiter.“

Bei ähnlichen Anrufen sollten Betroffene sofort auflegen und direkten Kontakt mit den angeblich Betroffenen aufnehmen, rät die Polizei. Familienmitglieder werden gebeten, über die Betrugsmasche mit den Angehörigen zu sprechen. In allen Fällen sollte die Polizei informiert werden.

