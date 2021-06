Enkeltrick: Die Betrüger wenden sich immer öfter per Whatsapp an mögliche Opfer.

Betrug Enkeltrick per Whatsapp: Polizei Olpe warnt vor neuer Masche

Kreis Olpe. Die Polizei Olpe warnt vor einer neuen Art des Enkeltricks: Dabei werden die Opfer nicht mehr angerufen, sondern per Whatsapp kontaktiert.

Die Polizei Olpe warnt vor einer neuen Variante des Enkeltricks, die immer häufiger vorkommt: Die Täter nehmen in diesen Fällen nicht mehr telefonisch, sondern über den Messenger-Dienst Whatsapp Kontakt zu möglichen Opfern auf. Sie schreiben sinngemäß: „Hallo Oma, ich habe eine neue Telefonnummer, bitte speichern“. In der Folge gibt es dann wiederholten Kontakt in schriftlicher Form über den Messenger-Dienst. Die Täter schildern eine Notlage und fordern die Angeschriebenen auf, eine Überweisung zu tätigen. Dass diese Summe nicht zurückgezahlt wird, ist Bestandteil des perfiden Betruges.

+++ Vermissen Sie die Schützenfeste im Kreis Olpe? An Umfrage teilnehmen und gewinnen +++

Die Polizei bittet darum, nicht auf die Masche einzugen. Im Kreis Olpe wurde sie nach Erkenntnissen der Polizei bislang noch nicht eingesetzt. Bei Geldforderungen – ob telefonisch oder per Whatsapp – sollte in jedem Fall ein weiterer Familienangehöriger hinzugezogen und ggf. die Nachricht gelöscht werden. Angehörige sollten über das Thema in der Familie sprechen, rät die Polizei.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe