Ennest: Ganz der Papa: Mick Schröder ist neuer König

Ennest. Er wollte es seinem Vater vor 35 Jahren gleich tun und es hat geklappt. Mick Schröder regiert Jungschützen in Ennest.

Mick Schröder und Joelle Marie Kaloth regieren die Jungschützen in Ennest. Der 21-jährige Werkzeugmechaniker freute sich wie ein Sonnenkönig, als der Vogel am Sonntagmorgen nach dem 101. Schuss von der Stange rauschte. Denn er hatte sich den Königstitel fest vorgenommen, weil es sich um ein kleines Jubiläumsjahr für die Schützenfest-begeisterte Familie Schröder handelt. Vater Hubertus, Kreiskönig von 2003 bis 2006, war 1988, also vor 35 Jahren, Jungschützenkönig und 2003, vor 20 Jahren, König in Ennest.

Mit der neuen Majestät regiert die 19-jährige Verwaltungsfachangestellte Joelle Marie Kaloth. Beide sind im Karneval aktiv, sie tanzt in der Mädchengarde Ennest, er ist Tanzmajor der Prinzengarde. Mitbewerber waren Levin Arens (Apfel und Zepter), Kilian Vogt, Max Heß, Leon Luke und Marvin Luke (Krone).

