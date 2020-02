Ennest: Prinz Karneval kommt dieses Jahr aus Milstenau

Ennest. Michael IV. Teipel regiert in diesem Jahr bei der Ennester Karnevalsgesellschaft. Die Goldene Mistgabel ging an den Osterfeuerverein Milstenau.

„Der Zwerg aus Milstenau ist unser neuer Prinz Karneval “, so kündigte Präsident Alexander Siepe am Montagabend die Tollität 2020 der Ennester Karnevalsgesellschaft an. Sichtlich erfreut zeigte sich Prinz Michael IV. Teipel den Närrinnen und Narren in der voll besetzten Schützenhalle. Freundin Sandra steht dem 38-Jährigen Milstenauer zur Seite.

Der Industriemechaniker ist bei der Attendorner Firma Kirchhoff in Lohn und Brot. Als seine Hobbys nennt Prinz Michael den 1. FC Köln, die Arbeit als Kaiseroffizier im Schützenverein Ennest und das Ehrencorps der Ennester Prinzengarde.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Seine Tollität ist im Karneval kein unbeschriebenes Blatt, denn drei Jahre war er Kommandant der Prinzengarde, in der er insgesamt 11 Jahre aktiv war. 2009 trug er bereits die Prinzenkette bei der KG Isch Kanns.

Dem neuen Prinzen liegt Karneval im Blut

Der Karneval liegt bei Teipels in der Familie; Vater Walter regierte 1999 seine Untertanen. Trotz des Umzugs ins neue Haus war Bürgermeister Christian Pospischil zur Proklamation seines früheren Klassenkameraden und Freundes gekommen. Er überreichte ihm die Insignien der Macht.

Dass der neue Prinz aus Milstenau kommt, schmeckte dem Stadtoberhaupt nicht so recht und er bemerkte: „Jetzt ziehe ich extra wieder nach Ennest und das Eierbacken ist jetzt in Milstenau, so dass ich doch wieder das Fahrrad nehmen muss.“

Verleihung der Goldenen Mistgabel

Der singende stellvertretende Bürgermeister Uli Selter machte es bei der Bekanntgabe des Trägers der Goldenen Mistgabel spannend und zählte zunächst etliche Nominierte auf. Aber dann kristallisierte sich heraus, dass diesmal der Osterfeuerverein Milstenau Träger der ungeliebten Mistgabel ist. „Der Holzweg ist seiner Zeit stets einen Schritt voraus. Er brannte sogar das Osterfeuer im letzten Jahr einen Tag vorher ab“, so Uli Selter zur Begründung.

Bekanntlich war das Milstenauer Osterfeuer aufgrund eines Funkenflugs bereits am Karsamstag abgebrannt. Die Mitglieder des Osterfeuervereins vom Holzweg wurden zur Bühne beordert und stellvertretend nahm Phill Schröder die Mistgabel entgegen.

Die eigenen Garden, aber auch auswärtige Garden, trugen zum Gelingen der mittlerweile 69. Prinzenproklamation bei. Zwei Comedians, Jacqueline Feldmann und Georg Leiste, wurden außerdem engagiert.