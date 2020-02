Der Neubau des Flaper Schulwegs, einschließlich Erneuerung des Kanals und der Frischwasserversorgung, ist endlich unter Dach und Fach. Der Gemeinderat beschloss am Donnerstagabend mit 15 Ja-Stimmen von CDU und Anne Szymczak (Grüne) bei 8 Nein-Stimmen (UK und SPD) den Neubau. Damit ist gleichzeitig das Straßeninvestitionsprogramm der Gemeinde beschlossen - und zwar komplett.

Intensive Beratungen

Denn der Flaper Schulweg, der wegen der Dringlichkeit der Kanalerneuerung weit oben auf der Liste des Programms steht, war zunächst ausgeklammert worden, weil Bürger und dann auch die Gemeindevertreter von UK und SPD viele Fragen und Dinge ungeklärt sahen - trotz mehrerer Bürgerversammlungen und intensiven Beratungen im zuständigen Fachausschuss und im Rat. Letztlich ging es im Wesentlichen immer um die Frage, wie die Anlieger um die Grundstückseigentümer herum kommen könnten.

Vor der Beschlussfassung am Donnerstag flammte die Diskussion wieder auf, mit den gleichen Argumenten. Peter Nelles verwies auf viele Unwägbarkeiten, die es noch zu klären gebe. Kein Bürger wisse, auf ihn zukomme „Deshalb sollten wir die Straße aus dem Programm streichen.“ Christoph Henrichs: „Wir sind für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge, wenn wir den Beschluss fassen, kommt das Rad ins Rollen.“ In Pfeifers Hof in Heinsberg werde auch die Wasserleitung erneuert und dort gebe es eine für die Anlieger kostenlose Deckenerneuerung. Gerd Stamm forderte: „Die Straße muss neu geplant werden, ohne Grünflächen.“

Klare Rechtslage

Bürgermeister Andreas Reinéry wies die Vorwürfe zurück. Man könne nicht Äpfel mit Birnen vergleichen: „Es gibt keine Fragezeichen, wir haben eine klare Satzung und klare Regelungen, nur die Ausschreibungsergebnisse sind noch offen.“ Und: „Billiger geht es nicht für die Bürger. Paul Kleffmann (CDU) und Anne Szymczak schlossen sich an: „Es sind keine Fragen mehr offen.“

Michael Färber (CDU) wies auf die faire Gleichbehandlung aller Bürger in der Gemeinde hin. Es gebe keine Gründe, die Beitragspflichtigen des Flaper Schulwegs besser zu stellen als die Beitragspflichtigen an der Kampstraße in Hofolpe, die ohnehin mit 50 statt 30 Prozent mehr zahlen müssen.