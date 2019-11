Wenden. Einhellig hat der Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend für eine Vertagung der Entscheidung über die Zukunft des Wendener Bades gestimmt.

Entscheidung über Wendener Schwimmbad wird vertagt

Die Diskussion über die Zukunft des Wendener Schwimmbades hatte zuletzt hohe Wellen geschlagen. Während Bürgermeister Bernd Clemens eine umfangreiche Sanierung des 52 Jahre alten Bades und eine Entscheidung dafür in der Ratssitzung am 27. November vorgeschlagen hatte, sehen das die Politiker anders. UWG und Grüne möchten lieber einen Neubau, die SPD will diesen auch erst noch in Betracht ziehen. Eines will die Opposition geschlossen: mehr Zeit für eine Entscheidung. Und die wird es jetzt auch geben. Hubertus Zielenbach beantragte für die CDU-Mehrheitsfraktion am Montagabend im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) eine Vertagung. „Es fehlen Daten und Fakten, um eine Entscheidung zu treffen, die belegbar und machbar ist“, meinte Zielenbach. Bei einer Enthaltung beschloss der HFA diese Vertagung. Letzten Endes entscheidet der Rat am Mittwoch, doch ist dies jetzt nur noch Formsache.

Fahrt nach Werdohl

„Diese Fakten fehlen uns auch“, schloss sich Elmar Holterhof (Grüne) der Meinung des Unionskollegen Zielenbach an. Er schlug zunächst vor, dass interessierte Mitglieder des Rates und der Verwaltung nach Werdohl-Ütterlingsen fahren und sich das dortige vor vier Wochen eröffnete Hallenbad anschauen. Für fünf Millionen Euro ist dort in zehn Monaten ein neues Schwimmbad mit vier 25-Meter-Bahnen, einem Hubboden sowie einen Sprungbrett-Bereich gebaut worden.

Kreis Olpe Fünf Varianten Am 9. Oktober kam das Anfang des Jahres in Auftrag gegebene Gutachten der Partnerschaft Deutschland (PD-Berater der öffentlichen Hand) zum Wendener Schwimmbad im Rat auf den Tisch. Die Gutachter haben fünf Varianten auf generelle Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Als Fazit spricht sich die Beraterfirma für drei Varianten aus: eine Generalsanierung (4,718 Mio. Euro), eine Erweiterung um ein Lehrschwimmbecken (7,84 Mio. Euro) und einen Ersatzneubau (11,722 Mio. Euro). Die ebenfalls geprüfte kleinteilige Sanierung mit nur zwingend notwendigen Maßnahmen (1,107 Mio. Euro) und die Erweiterung um ein Schwimmerbecken (14,24 Mio. Euro) werden nicht empfohlen.

„Eine weitere Frage ist, ob an der Grundschule oder Gesamtschule bautechnisch ein Neubau möglich ist“, so Holterhof weiter. Und: „Es ist ganz wichtig zu wissen, was kommt auf uns zu, welche Kosten, wie ist die Substanz? Dann kommen wir weiter.“ Auch Thorsten Scheen (UWG) hatte in einer Pressemitteilung kritisiert, dass sich der Bürgermeister für eine umfangreiche Sanierung entschieden habe und vom Rat offenbar einen Freifahrtschein wolle, da er es versäumt habe, diesen über die Kosten der geplanten Maßnahmen in Kenntnis zu setzen.

Bernd Clemens wies diese Vorwürfe zurück. In der letzten Oktober-Ratssitzung habe die PD-Beratung sehr ausführlich dargelegt, wie hoch die Kosten seien: „Dann haben wir uns extra noch mal einen Monat Zeit genommen. Ich bin der Meinung, dass die Fakten auf dem Tisch liegen.“ Er habe sich sehr gewundert, wie man mit dem Tagesordnungspunkt umgegangen sei: „Im Vorfeld gab es Pressetermine. Das ist schon ungewöhnlich. Hier ist doch der geeignete Raum, um die Positionen klar zu stellen.“

DLRG für Neubau bei Gesamtschule

Neben der Politik hat sich auch die DLRG Wenden in einem Schreiben an den Bürgermeister und die vier Fraktionsvorsitzenden für eine Vertagung der Entscheidung und die vorherige Begutachtung des Schwimmbades in Werdohl ausgesprochen. Die DLRG sieht dabei einige Vorteile für einen Neubau bei der Gesamtschule. Dort sei eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich, es gebe ausreichend Parkplätze, keinen Ausfall von Schul- und Übungsstunden während der Bauphase durch den Weiterbetrieb des derzeitigen Hallenbades. Man habe dann ein Bad auf dem neuesten energetischen Stand, so die DLRG. Zudem wären die mit Blick auf das Abitur im Fach Sport der Gesamtschule zwingend notwendigen 25-Meter-Bahnen vorhanden.

Es spreche nichts dagegen, die Sache zu vertagen, meinte Bernd Clemens: „Das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Sie sollte gründlich vorbereitet sein, dass es keine Fragen mehr gibt.“ Gleichzeitig betonte der Bürgermeister jedoch: „Wir haben aber keine halbe Ewigkeit mehr Zeit für die Entscheidung. Es gibt dringenden Sanierungsbedarf.“