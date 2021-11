Ruhr-Sieg-Strecke wird nur nachts von 20 bis 5 Uhr gesperrt

Lennestadt/Finnentrop. Eine Falschmeldung über die Sperrung der Ruhr-Sieg-Strecke sorgt bei Pendlern und Schülern im Kreis Olpe für Stress. Jetzt gibt es Entwarnung.

Berufspendler, Schülerinnen und Schüler und sonstige Bahn-Reisende können ein aufatmen. Die Ruhr-Sieg-Strecke wird ab Mittwoch, 10. November, bis Ende November zwischen Kreuztal und Werdohl nur in den Nächten gesperrt. Die Fahrten der Linien RE 16 und RB 91 entfallen konkret zwischen 20 Uhr am Abend und 5 Uhr am nächsten Morgen, in dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird. Tagsüber soll der Fahrgastbetrieb auf der Bahnstrecke weiterlaufen.

Das Fahrgast-Unternehmen Abellio, das den öffentlichen Personenverkehr auf der Ruhr-Sieg-Strecke betreibt, hatte bei den Bahnnutzern für reichlich Stress gesorgt. Zunächst hatte Abellio gemeldet, dass fast drei Wochen lang, vom 10. bis 30. November die Fahrten der Linien RE 16 und RB 91 auf der Ruhr-Sieg-Strecke zwischen Kreuztal und Werdohl komplett ausfallen und die betroffenen Züge durch Busse ersetzt werden.

Aushang: „...nur in den Nächten gesperrt“

Diese Meldung war falsch. Gestern informierte Abellio zunächst per Aushang an den Fahrkartenschaltern und gegen Mittag per aktualisierter Presseinformation, dass die Strecke „nur in den Nächten gesperrt“ wird und die Züge tagsüber normal verkehren.

Den detaillierten Ersatzfahrplan finden Fahrgäste auf abellio.de unter „Verkehr aktuell“.

Als Grund für die zeitweise Streckensperrung zwischen Werdohl und Kreuztal nennt Abellio Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik.

