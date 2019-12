Attendorn. Den ersten Platz belegten die St.-Ursula-Realschule bei den Schulen und der LC Attendorn bei den Vereinen. Preisgelder in Höhe von 1600 Euro.

Erfolgreicher Wettbewerb des Stadtsportverbands Attendorn

Beim Sportabzeichenwettbewerb des Stadtsportverbands Attendorn wurden kürzlich Preisgelder in Höhe von 1600 Euro ausgeschüttet. Den ersten Platz belegten die St.-Ursula-Realschule bei den Schulen und der LC Attendorn bei den Vereinen. Kurz vor den Weihnachtsferien waren aktive Sportler aus Schulen und Vereinen in die Sparkasse nach Attendorn eingeladen. Georg Hippler, Geschäftsführer des Stadtsportverbands, und Dirk Stenger, Kassierer im Verband und Direktor Vermögens-Management bei der Sparkasse ALK, nahmen dort die Siegerehrung vor.

Die St.-Ursula-Realschule hatte gemessen an der Schülerzahl die höchste Quote an abgenommenen Sportabzeichen. Dafür gab es ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro. Platz zwei belegte das St.-Ursula Gymnasium und nahm dafür 200 Euro entgegen. Das Team der Hanseschule als Drittplatzierte freute sich über 100 Euro. Bei den Vereinen lag der LC Attendorn vorn und freute sich über 400 Euro. Platz zwei und damit 300 Euro ging an die Sportfreunde Dünschede. Der Schwimmclub Schwarz Weiß Attendorn erzielte den dritten Platz, gefolgt vom FSV Helden. Dafür gab es 200 beziehungsweise 100 Euro für die Vereinskasse.

Auf rege Teilnahme hoffen

Grundschulen hatten dieses Mal keine am Wettbewerb teilgenommen. „Das bedauern wir“, sagte Georg Hippler. „Wir hoffen im kommenden Jahr wieder auf rege Teilnahme, auch bei unseren jüngsten Sportlern“, wünschte er sich für die kommende Sportsaison. Die drei Schulen auf dem Siegertreppchen brachten es auf insgesamt 693 Sportabzeichen. Die vier bestplatzierten Vereine haben bei ihren Mitgliedern zusammen 99 Sportabzeichen abgenommen. Die Preisgelder stammen aus Fördermitteln der Sparkasse.