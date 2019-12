Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfolgreichster Nachwuchs-Musikpreis

Katja Picker (52) aus Kirchhundem-Benolpe ist seit Jahren in der Internationalen Countryszene zu Hause und Gewinnerin mehrere Preise in diesem Genre. 2015 und 2016 gewann sie den Deutschen Countrypreis in der Kategorie „Sängerin des Jahres“.

Der Deutsche Rock & Pop Preis ist der älteste und erfolgreichste, gemeinnützige, also Non-Profit- Nachwuchspreis im Bereich der Rock- und Popmusik.

Zu den erfolgreichen Teilnehmern gehörten bekannte Bands wie PUR, Juli, Luxuslärm und viele andere.