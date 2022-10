Brauhaus Olpe eröffnet: Hier finden Sie die schönsten Fotos

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 offiziell eröffnet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 offiziell eröffnet.

Neben dem Brauhaus in Olpe am Obersee entsteht derzeit ein Hotel.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 offiziell eröffnet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 offiziell eröffnet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Neben dem Brauhaus in Olpe am Obersee entsteht derzeit ein Hotel.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet.

Olpe. Das neue Brauhaus am Obersee in Olpe ist nun offiziell eröffnet. Etliche Besucher sind am ersten Tag dabei. Die schönsten Bilder finden Sie hier.

Die Tische sind gedeckt, das erste Bier wird gezapft – das neue Brauhaus in Olpe hat am Samstag, 1. Oktober, eröffnet. Schon am frühen Nachmittag sind Gäste da, genießen die gemütliche Atmosphäre an der offenen Feuerstelle, begutachten den Indoor-Fluss (siehe Bildergalerie) oder inspizieren die Speisekarte. „Ist richtig toll geworden“, schwärmt ein älteres Paar aus Olpe. „Schön ist, wir wohnen direkt gegenüber.“ Bilder aus dem neuen Brauhaus am Tag der Eröffnung finden Sie hier.

+++ Lesen Sie hier: Neues Brauhaus in Olpe – Alle Infos finden Sie hier im Überblick +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe