Erst König, jetzt Kaiser: Guido Springob regiert Windhausen

Zwei Mal König, jetzt Kaiser in Windhausen: Guido Springob. Seine Lebensgefährtin Ulrike Wach ist neue Kaiserin in dem Attendorner Dorf.

Windhausen. Nachdem Guido Springob den Schützenvorstand in Windhausen dieses Jahr nach 28 Jahren verließ, ist er jetzt doch zurück und neuer Kaiser.

Nach stolzen 28 Jahren schied Guido Springob während der letzten Jahreshauptversammlung aus dem Vorstand der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Windhausen aus. Zuletzt war der 47-Jährige dort 2. Vorsitzender. Und doch kann der Werkzeugmechaniker bei der Firma OSO precision in Kückelheim fünf weitere Jahre einen schwarzen Anzug tragen. Der Grund: Springob ist neuer Schützenkaiser, natürlich regiert er mit Lebensgefährtin Ulrike Wach. Bis der Vogel unten war, dauerte es indes 161 Schüsse. Bereits zwei Mal regierte der 47-Jährige in Windhausen als König, 1994 und 2013.

Am Freitagabend schoss zunächst auch Bruder Christof Springob mit, ernsthafter Mitbewerber war jedoch Dieter Pachutzki. Zu seinen Hobbys zählt der Wiederholungstäter die Feuerwehr und das Ferienhaus an der Ostsee. Seine Partnerin Ulrike Wach ist 55 Jahre jung und arbeitet im Steuerbüro Prange in Plettenberg. Den Apfel schoss am Freitagabend Björn Zacker, das Zepter ging an Dieter Pachutzki, die Krone an Manfred Zacker.

