Eric Häner ist neuer Schützenkönig in Saßmicke. Neue Königin ist seine Freundin Alina Kappestein.

Schützenfest „Es war gewollt“: Eric Häner ist Schützenkönig in Saßmicke

Saßmicke. Der Forstwirt (31) setzte sich mit dem 66. Schuss am Sonntag gegen seine Mitbewerber durch. Der König kickt nebenbei in der Thekenmannschaft.

Eric Häner ist neuer Schützenkönig in Saßmicke. Der 31-jährige Forstwirt setzte sich mit dem 66. Schuss am Sonntag gegen seine Mitbewerber Sven und Kevin Kappestein sowie Christoph Gummersbach durch. „Ja, es war gewollt“, freute sich die neue Majestät nach dem finalen Schuss. Häner ist Fähnrich im Schützenverein und kickt in der Saßmicker Thekenmannschaft. Königin und Freundin Alina Kappestein ist 24 Jahre jung und Produktionsmitarbeiterin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe