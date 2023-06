„Es wurde Zeit“: Ein Rabe ist Schützenkönig in Oedingen

Oedingen. Zuliebe seiner Frau schoss Thorsten Rabe in Oedingen auf den Vogel und ist jetzt neuer König. Sein Schwiegervater war auch schon Kaiser.

Auf Wunsch seiner Frau stand Torsten Rabe (46) am Samstagmittag unter der Vogelstange in Oedingen und schoss auf das hölzerne Vieh. Mit Erfolg: Der Lkw-Fahrer (Firma PS Umweltdienst) ist neuer Schützenkönig. „Es wurde Zeit, dass mal wieder ein Rabe König ist“, freute sich die neue Majestät nach dem entscheidenden 50. Schuss. Zumal sein Schwiegervater Wolfgang Linn auch schon Kaiser in dem Ortsteil der Stadt Lennestadt war.

Neben der Jagd zählt der 46-Jährige den Fußball und seinen Kegelclub „KG Mollenroller“ zu seinen Hobbys. Frau Sabrina, natürlich die neue Königin, ist 38 Jahre jung und Friseurin, in ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport. Das Familienglück macht Tochter Mila (6) perfekt. Mitbewerber am Samstag um die Königswürde war Winni Schmitte. Den Apfel schoss Tim Bergsieker, Vorsitzender des Vereins. Das Zepter ging an Thomas Fleper, die Krone an Sascha Pfaff.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe