Essen gehen im Kreis Olpe? Hier gibt es einige Insider-Tipps

Kreis Olpe. Wer gerne mal ausgeht und gutes Essen schätzt, kommt im Kreis Olpe auf seine Kosten. Viele Gaststätten laden zu einem Besuch ein. Eine Auswahl.

Wo kann man im Kreis Olpe nett essen gehen? Welche Restaurants und Gaststätten sind derzeit angesagt? Wo gibt es besonders schönes Ambiente? Wer im Kreis Olpe nach Restaurants sucht, findet eine große Auswahl. Wir stellen eine beispielhafte Auswahl von Gaststätten vor - und verraten ein paar absolute Insider-Tipps.

Essen gehen in Attendorn: Von Gaststätte bis Pizzeria

Gaststätte Zum Kläppchen: In der Gaststätte zum Kläppchen erwarten den Besucher solide Hausmannskost in vielen Variationen und verschiedene Fleisch- und Fischgerichte. Auch für Vegetarier findet sich etwas in der vielseitigen Speisekarte. Geöffnet ist das Lokal montags und Mittwoch bis Freitag von 17.00 Uhr bis spätestens 22.00 Uhr. An Wochenenden samstags von 11 Uhr bis 1 Uhr in der Früh und sonntags von 17 bis 21:30 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Wasserstraße 6, 57439 Attendorn

Pizzeria Pinocchio: Wer gerne italienische Küche mag, ist in der Pizzeria Pinocchio an der richtigen Adresse. In freundlichem Ambiente kann man hier seine Lieblingspizza genießen. Die Pizzeria ist täglich von 11:30 bis 14:30 Uhr und von 17:30 bis Mitternacht geöffnet, nur montags ist Ruhetag.

Ennester Str. 26, 57439 Attendorn

Restaurantbesuch genießen in Drolshagen und Lennestadt

Gasthof Zum Hobel: Kulinarische Vielfalt in urigem Ambiente - das Restaurant des Gasthofs Zum Hobel bietet eine vielseitige Speisekarte und heimeligen Gastraum mit sonniger Außenterasse und schönem alten Fachwerk. Täglich geöffnet von 17 bis 22 Uhr, freitags und samstags sogar bis 24 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Dienstags ist Ruhetag.

Biggeseestraße 4, 57489 Drolshagen

Gasthof Haus Hester: Der Gasthof Haus Hester in Elspe lädt mit seiner verträumten Terrasse im Grünen ebenso wie mit einem liebevoll eingerichteten Innenraum zum Verweilen und Genießen ein. Mit einer Auswahl herzhafter Gerichte kommen hier hungrige Besucher auf ihre Kosten.

Bielefelder Str. 87, 57368 Lennestadt

Uriges Ambiente: Restaurants in Finnentrop und Kirchhundem

Gasthof Zum Dorfkrug: Eine gemütliche Kneipe, die mit ihrer Kegelbahn und vor allem mit ihrer einfachen, soliden Küche viele Stammgäste anlockt, ist der Gasthof Zum Dorfkrug. Insbesondere die Currywurst mit Pommes Frites und Mayonnaise findet in vielen Rezensionen begeisterten Zuspruch.

Schultenweg 6, 57413 Finnentrop

Landhaus Lenneper-Führt: Das Landhaus Lenneper-Führt lockt mit seiner eleganten Einrichtung und seiner idyllischen Lage im Grünen zu einem Besuch. Ob herzhaft und pikant oder etwas für den süßen Zahn, die Speisekarte ist gefüllt mit einem breiten Angebot und viel solider Hausmannskost. Donnerstags ist Ruhetag, ansonsten ist das Restaurant wochentags von 17 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr geöffnet und sonntags von 10 bis 15 Uhr und von 17 bis 23 Uhr.

Selbecke 21, 57399 Kirchhundem

Gehört fest zum Stadtbild der Olper Kernstadt: Das Restaurant Goldener Löwe. Foto: Roland Vossel / WP

Villa, Löwe & Co: Restaurants und Gaststätten in Olpe

Die Villa: Elegante Fassaden, Sitztürmchen und verspielte Giebel verleihen der Villa Olpe einen vornehmen Flair, an den sich die Speisekarte anschließt: Muscheln und Meeresfrüchte, Seezunge und Schwertfisch - vor allem für Fischliebhaber ist dieses italienische Restaurant ein absoluter Tipp. Zu finden ist das Restaurant nahe der Innenstadt, geöffnet wochentags von 17 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uh und sonntags von 12 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr. Dienstags bleibt die Villa geschlossen.

In der Wüste 2, 57462 Olpe

Goldener Löwe: Das Hasthaus Goldener Löwe in Olpe gehört mit seiner noblen Fassade und der großen Außengastronomie auf dem Olper Marktplatz zum Stadtbild. Das Lokal ist täglich geöffnet von 11:30 bis 23 Uhr an Wochentagen, samstags von 9 bis 2 Uhr in der Früh und sonntags von 9 bis 22 Uhr.

Am Markt 6, 57462 Olpe

Gäste im Bootshaus am Obersee in Olpe genießen im März 2022 erfrischende Getränke im Sonnenschein. Das Bootshaus bietet rund ums Jahr ein malerisches Ambiente. Foto: Britta Prasse

Bootshaus: Fußläufig zur Olper Innenstadt, liegt das Bootshaus am Biggeseeufer mitten in der Natur. In idyllischem Ambiente können Besucher hier Ofenkartoffeln, Flammkuchen, Fisch- und Fleischgerichte und viele andere Leckerbissen genießen, auch Veganer kommen hier mit mindestens vier verschiedenen Gerichten auf ihre Kosten. Täglich von 10 bis 22:30 geöffnet, an Wochenenden auch eine Stunde länger.

Seeweg 7, 57462 Olpe

Gasthof im Rosenthal: MIt romantischem Fachwerk, einer sonnigen Terrasse im Grünen und einem heimeligen Ambiente bietet der Gasthof im Rosenthal nahe des Kletterparks einen Ort zum Verschnaufen und Genießen. Dienstags und mittwochs ist der Gasthof geschlossen, an allen anderen Tagen ist er aber bis mindestens 22 Uhr geöffnet.

Rosenthal 2, 57462 Olpe

Brauhaus: Das neue Brauhaus am Obersee ist ein Restaurant mit Café, Clublounge, Bar, Frühstück und Grill. Gäste dürfen sich auf ein Frühstücks-Büfett freuen - und diverse Hauptgänge wie Wiener Schnitzer oder irisches Rinderfilet. Das Brauhaus ist an folgenden Tagen geöffnet: Dienstag bis Donnerstag, 12 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag, 9 bis 1 Uhr, Sonntag und an Feiertagen, 9 bis 23 Uhr. Montags ist Ruhetag.

Am Obersee 4. 57462 Olpe

Das neue Brauhaus in Olpe wurde am 1. Oktober 2022 eröffnet. Der Innenbereich ist modern eingerichtet. Foto: Verena Hallermann

„Ristoranti et Pizzerie“ Pescara: Das Lokal von dem ehemaligen Wirt Giuseppe Foresi ist eine Institution und hat mit seiner „Pizza Altenkleusheim“ einen ganz besonderen Beitrag zur lokalen Küche geleistet: Tomaten, Mozzarella, Salami, Schinken, Thunfisch und Ananas - diese Pizza-Kombination ist ein echtes Unikat. Entstanden ist sie vor mehr als 30 Jahren, als die Pescara sozusagen Stammlokal vieler Fußballer war. „Die Altenkleusheimer sagten immer: Bitte, mach uns diese Pizza. Und ich habe sie gemacht“, so Giuseppe. Der Wirt hat das Lokal seinem Sohn übergeben, der es seit Oktober 2022 weiterführt. Täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet, nur sonntags bis 21 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag.

Maria-Theresia-Straße 2, 57462 Olpe

Und noch ein paar Insider-Tipps aus der Redaktion:

Anno 1831 in Olpe: Ein Tipp aus der Redaktion für einen geselligen Abend in gemütlichem Kneipenambiente mit leckeren Speisen ist die kleine Olper Kneipe Anno 1831 in der Winterbergstraße. Vor allem für Fans griechischer Küche ist das kleine Lokal einen Besuch wert.

Winterbergstraße 3, 57462 Olpe

Haus Möllendiek: Etwas außerhalb und versteckt liegt das Haus Möllendiek in Olpe mitten im Grünen, nahe des Flussufers Bieke. Das verträumte Fachwerk bildet einen romantischen Hintergrund zum Biergarten. Gäste finden hier ein hochwertiges und schmackhaftes Angebot von Speisen, die liebevoll angerichtet sowohl draußen als auch im gepflegten Innenraum serviert werden.

Möllendick 1, 57462 Olpe

Alte Meierey Schwarz: Ein Hauch von Almhüttenflair in den Sauerländer Hügeln bei Wauckemicke: Die Alte Meierey Schwarz bietet mit den grünen Fensterläden, den dunklen Holzmöbeln und karierten Kissenbezügen ein gemütliches Ambiente. Wirtin Zerline Schwarz kocht mit einem Motto: Mit frischen, hochwertigen Lebensmitteln und den Kniffen und Tricks, die ihre Mutter ihr beigebracht hat, zaubert sie authentische Leckerbissen.

Am Kornstück 10, 57462 Olpe

