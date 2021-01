Fahlenscheid: Sperrungen auch am nächsten Wochenende?

Die Zufahrt zum Skigebiet Fahlenscheid ist am Samstag, 9. Januar, von 9 bis 17 Uhr gesperrt. Manche Schneetouristen parken auf dem Parkplatz "An den Hässeln" direkt an der B55. Doch auch hier kontrollieren Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes und sperren wenig später die Zufahrt.