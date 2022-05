Fahrbahn gereinigt: Fledermaustunnel ist wieder sauber

Finnentrop/Eslohe. Nach Verschmutzungshinweisen aus Eslohe rückt der Finnentroper Bauhof aus und macht den Kückelheimer Tunnel wieder sauber. Das war passiert.

Der Kückelheimer Tunnel bei Fehrenbracht, der zum Teil auf Finnentroper, zum Teil auf Esloher Gemeindegebiet liegt, ist wieder sauber. Das erklärte der Erste Beigeordnete der Gemeinde Finnentrop, Ludwig Rasche, auf Nachfrage dieser Redaktion. Vor einigen Tagen hatte Rasche entsprechende Verschmutzungshinweise aus dem Esloher Raum erhalten. Sie zielten darauf ab, dass der als Winterquartier für Fledermäuse dienende Tunnel total dreckig gewesen sei und eine Schlammschicht auf dem Boden dafür gesorgt hätte, dass zahlreiche Radfahrer völlig verdreckt aus dem Tunnel herauskamen.

+++ Lesen Sie hier: WP-Radtour im Kreis Olpe: Wenn der Dauerregen Pause macht +++

Und das war offenbar auch so. „Es kommt immer mal wieder vor, dass Wasser im vorderen Bereich des Tunnels auf unserer Seite austritt und dadurch Lehm ausgeschwemmt wird. Der landet schließlich auf der Fahrbahn“, erklärt Rasche. Nach einem Starkregen vor einigen Tagen sei genau dies wieder passiert. In der Zwischenzeit rückte aber der Bauhof der Gemeinde Finnentrop, die für die Unterhaltung des knapp 700 Meter langen Tunnels zuständig ist, aus und befreite die Fahrbahn vom Dreck. Solche Verschmutzungen kämen immer mal wieder vor, gerade nach langen Wintern, in denen der Tunnel aus Gründen des Naturschutzes gesperrt ist, so Rasche.

Bevor der Tunnel dann im April wieder für Fußgänger und Radfahrer, die auf dem Sauerland-Radring unterwegs sind, öffnet, rücke der Bauhof zum großen Reinemachen an. Wie auch vor wenigen Tagen. „Es ist wieder alles sauber“, beteuert Rasche, der sich selbst ein Bild vor Ort machte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe