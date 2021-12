Die Polizei sucht nach Fahrraddieben, die am Wochenende sechs Räder in Wenden gestohlen haben.

Diebstahl Fahrraddiebe in Wenden: Sechs Räder wurden gestohlen

Wenden. Vor einer Gemeinschaftsunterkunft am „Peter-Dassis-Ring“ in Wenden haben Unbekannte sechs Fahrräder gestohlen - vermutlich mit einem Transporter.

In der Nacht von Freitag (10. Dezember, 22 Uhr) auf Samstag (11. Dezember, 10 Uhr) haben Unbekannte insgesamt sechs Fahrräder von einem Fahrradabstellplatz vor einer Gemeinschaftsunterkunft am „Peter-Dassis-Ring“ in Wenden gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren zwei Räder (blau und schwarz) mit einem Schloss gesichert. Dieses wurde beschädigt aufgefunden.

Zudem standen vier weitere Räder (drei graue und ein schwarzes) vor der Unterkunft, welche die Täter ebenfalls mitnahmen. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass in der Nacht die Fahrraddiebe mit einem Transporter an den Stellplatz gefahren sind und die sechs Fahrräder so transportierten.

Hinweise auf diesen oder die Täter:innen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

