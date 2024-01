Fanmeile vor Bühne: Rauschendes Fest bei Klein-Elka in Elspe

Elspe Zahlreiche Karneval-Fans feierten ausgelassen am Wochenende Kreiskarneval in Elspe. Die 17 Gastvereine hatten einen Bühnenauftritt im Gepäck.

Die Session ist kurz, die Freude auf das jecke Treiben groß. Das zeigte sich schon beim Einmarsch der Abordnungen der Karnevalsvereine des Kreises Olpe mit ihren amtierenden Tollitäten, Präsidenten, Tanzmariechen, Zeremonienmeistern und Standartenträgern. Das närrische Volk in der Schützenhalle Elspe war nicht zu halten und feierte von der ersten Minute an den Kreiskarneval, zu dem in diesem Jahr die KG Klein-Elka aus Elspe am Samstag in ihre gute Stube geladen hatte.

Zunächst begrüßte Klein-Elka-Präsident Moritz Klein die einzelnen Vereine, Clubs und Gesellschaften, die zum Verband des Kreiskarnevals gehören und gern der Einladung nach Elspe gefolgt waren. Immerhin sind die Elsper keine Anfänger. Schon vor 14 Jahren richteten sie dieses jährliche Event aus. Nachdem alle Delegationsmitglieder auf der Bühne mit einem Orden ausgestattet worden waren, nahmen die Tollitäten auf der Bühne Platz und das bunte Treiben konnte beginnen.

Jede der 17 Gastvereine hatte auch einen Bühnenauftritt im Gepäck. So konnte man die Tänze von Schönau-Altenwenden über Neu-Listernohl, wo das Mariechen Clara Beul nur ein bis zwei Zentimeter unterhalb der Decke flog, bis hin zu den Tänzern aus Heggen und Saalhausen und dem großen Finale mit den Grünen Funken der Bürgergesellschaft Olpe bewundern. Die jeweiligen Fans und Freunde bildeten vor der Bühne eine Fanmeile und feuerten ihre Garden mächtig an.

Und während die einen feierten, sorgten rund 140 Elsper aus verschiedenen Vereinen im Hintergrund für den reibungslosen Ablauf des Abends. Vom Aufbau bis hin zur kulinarischen Versorgung stimmte das komplette Programm und die Gäste fühlten sich herzlichst willkommen.

Nach dem Bühnenprogramm war aber noch lange nicht Schluss. Da sorgte Michael „Magic“ Maschke für Stimmung und Tanzmusik bis in die tiefe Nacht.

