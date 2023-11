Grevenbrück Das neue Grevenbrücker Dreigestirn präsentiert auf der „Jetzt geht’s los“-Party seinen eigenen Hit – und bringt die Halle zum Toben.

Der Name war am Samstagabend in der Schützenhalle Grevenbrück Programm. Die „Jetzt geht‘s los Party“ sorgte drei Stunden für beste Stimmung, viel Spaß und närrischen Frohsinn. Die Session 23/24 kann kommen.

Viele Karnevalisten hatten schon zuvor in Attendorn pünktlich um 11.11 Uhr den Auftakt der Karnevalssession gefeiert und steuerten in Grevenbrück nun den nächsten Höhepunkt an. Mit „Grelau, Helau und Alaaf“ ging es um 19.11 Uhr los.

Die Party ist ein absoluter Selbstläufer Lena Wüllner, Vorstand des KC Grevenbrück

Lena Wüllner vom Vorstand des KC Grevenbrück als Ausrichter ist bei der Einlasskontrolle dabei. Bunt kostümiert oder als Fans der eigenen Garden strömen die Menschen in die Halle. Die Beisitzerin verteilt die Bändchen am Handgelenk. So kann man immer wieder in die Halle, auch nach der Stärkung an der Pommesbude draußen, die an diesem Abend kiloweise Pommes „rot-weiß“ mit Currywurst verkauft. „Die Party ist ein absoluter Selbstläufer“, freut sich die Beisitzerin, „Wir brauchen gerade mal ein paar Stunden, dann sind alle Karten verkauft.“

In der Halle ist die Stimmung schnell so, wie es sich für eine echte Party gehört. Ausgelassen und feuchtfröhlich. Die Auftritte der Garden, es sind insgesamt zwölf Garden und vier Solo-Acts, werden gefeiert. Schlachtenbummler der einzelnen Tanzabteilungen feuern ihre Aktiven auf der Bühne richtig an. Markus Kaufmann und Claudia Brill führen durch das Programm. Die wenigsten hält es auf den Stühlen.

Um kurz nach 20 Uhr ist es dann soweit. Das neue Dreigestirn zieht in Begleitung der Prinzengarde auf die Bühne. Am Abend zuvor sind im kleineren Kreis Prinz Peter I. (Peter Quinke) Bauer Jannik (Jannik Schulte) und Jungfrau Sebastiana (Sebastian Quinke) als das neue Dreigestirn des Karnevals-Club Grevenbrück proklamiert worden. Prinz Peter I. ist 33 Jahre und Metallbaumeister und Konstrukteur bei der Firma Baumhoff. Viele kennen ihn als Musiker der Bands „Teller Bunte Knete“ und der „Padlocks“. Boxen und als Offizier im Schützenverein, wo er Leiter beim Bau der neuen Vogelstange war sowie Vollblut Jäger sind seine Hobbys. Er ist außerdem der Bruder der Jungfrau.

Bauer Jannik ist 27 Jahre und Key Account Manager bei der Firma H&R. Fußballer beim RWL, Kegeln beim Club Big Balls Long Pins, Karneval beim 13er Rat, Motorsport und treuer 1 FC Köln Fan sind seine Hobbys. Jannik Schulte war lange Tänzer der Prinzengarde Grevenbrück.

Das Dreigestirn komplett macht Jungfrau Sebastiana. Der 30-Jährige ist Elektroingenieur bei der Firma Bender und ebenfalls Musiker bei „Teller Bunte Knete“ und „Padlocks“. Boxen, Kegeln beim Club Big Balls Long Pins und Vorstandsarbeit beim Schützenverein Grevenbrück sind seine Freizeitbeschäftigungen.

Dass das neue Dreigestirn musikalisch ist, stellen sie auch gleich unter Beweis. „Jetzt gibt es Urlaubs für Gehirn mit dem neuen Dreigestirn“, ruft Prinz Peter in die Halle und alle drei stimmen ihr eigens komponiertes Lied „Wir sind das 1...2.., 1...2...3-Dreigestirn und wollen uns mit euch amüsieren“ an. Schnell hat sich der Refrain in den Köpfen der Karnevalisten festgesetzt und alle stimmen mit ein.

Tim Nicksteit, stellvertretender Vorsitzender beim KCG, schaut zufrieden auf das Partyvolk. Später am Abend in die After-Show-Party tritt noch die bekannte Mallorca Entertainerin „minnie rock“ auf. „Solche Acts haben wir auch schon für den kommenden Jahr gebucht.“ Nach der Party ist vor der Party. Auch die auftretenden Garden für die nächste Party hat er schon in seinem Kopf gespeichert. „Das ist ein Geben und Nehmen. Wir treten in Rönkhausen auf, dann kommen die Rönkhauser auch zu uns. So machen wir das mit allen heimischen Garden. Ob es nun die Mädchen oder Prinzengarde ist, das entscheiden wir noch.“

Jens Nagel von den Rönkhauser Karnevalisten, die in zwei Wochen feiern, bringt es auf den Punkt. „Karneval feiern im Kreis, das ist ein geiler Sch…!“

