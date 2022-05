Grevenbrück. Nicole Henke aus Grevenbrück wird mit 13 Jahren überfallen. In ihrem Musikalbum verarbeitet sie ihr Trauma. Und: Sie möchte ein Tabu brechen.

Nicole Henke hat ein einnehmendes Lachen. Laut, authentisch. Eines, bei dem die Augen glänzen. Sie wirkt fröhlich und selbstbewusst. Das war nicht immer so. Die 35-Jährige aus Grevenbrück musste diese positive Lebenseinstellung erst wieder lernen. Freischaufeln, weil sie von Unverständnis, Schmerz und Trauma verdeckt war. Die Musik hat ihr dabei geholfen. „Beim Liederschreiben habe ich angefangen zu heilen“, sagt sie. Herausgekommen ist „Wandelmut“. Ein sehr persönliches Album. Voller Akzeptanz, Zuspruch und Liebe.

+++ Lesen Sie auch: Neues Brauhaus in Olpe – Die schönsten Bilder von innen +++

Die Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung und Depression

Wenn Nicole Henke an das vergangene Jahr denkt, ist ein Schlüsselereignis ganz präsent: der Frühlingstag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Olpe. Scheinbar plötzlich erfasst sie eine Welle voller düsterer Gedanken. „Ich stand einfach da, mit meinem Mann, und habe immer wieder gesagt: ‘Ich kann nicht mehr. Ich verstehe das nicht mehr, ich verstehe die Gesellschaft nicht mehr.’ Ich war überfordert und wollte nicht mehr. Gar nichts mehr.“ Sie geht zum Hausarzt. Mit Verdacht auf posttraumatische Belastungsstörung und Depression wird sie in die psychiatrische Tagesklinik überwiesen. „Ich habe mich nicht mehr erkannt. Ich dachte immer nur: ‘Nici, das bist nicht du.’“ Beim genaueren Hinsehen fällt ihr allerdings auf, dass es in der Vergangenheit bereits Situationen gab, in denen sie sich ähnlich hilflos gefühlt hat. Nach der Geburt ihrer drei Kinder, zum Beispiel. Und nach zwei prägenden Ereignissen in der Jugend, die sie erst viel später als das erkannte, was sie waren: Traumata.

+++ Lesen Sie auch: Neues Brauhaus in Olpe: Alle Infos, Artikel und Bilder +++

1. Trauma: Überfallen und Opfer einer versuchten Vergewaltigung

Die erste schmerzhafte Erinnerung geht zurück auf einen Abend, als sie 13 Jahre alt war. Damals lebte sie noch in Bernburg an der Saale, wo sie auch geboren wurde. „Ich weiß noch, dass ich mir einen Döner gekauft hatte und dass ich nach Hause gegangen bin“, so Henke. Plötzlich hatte sie ein fremder Mann überfallen. Er hielt ihr den Mund zu und drohte, sie umzubringen, wenn sie nicht leise sei. „Er hat mich durch die Straßen gezerrt und schließlich in ein Gebüsch gestoßen. Ich hatte panische Angst. Ich war wie gelähmt“, beschreibt Henke. Doch da ist noch etwas anderes in ihr. Überlebenswille, Kampfgeist. Sie nimmt all ihre Kraft zusammen und tritt ihren Angreifer mit dem Knie zwischen die Beine. „Meine Füße waren schwer wie Betonklötze. Aber ich bin um mein Leben gerannt.“ Der Angreifer wird gefasst und angeklagt. Die vorsitzende Richterin verurteilt den jungen Mann, der selbst erst grade volljährig ist, zu einer Bewährungsstrafe. Zum Tatzeitpunkt stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Und: Man scheint auch Nicole Henke in der Verantwortung zu sehen. „Die Richterin hat mich damals gefragt, warum ich mich nicht vorher gewehrt habe. Darauf hatte ich keine Antwort.“

Nicole Henkes Lieblingsinstrument: die Ukulele. Foto: MANDY BESTEHORN

2. Trauma: Im Urlaub fast ertrunken

Mit 14 Jahren ist Nicole Henke mit ihrer Tante und ihrem Cousin im Dänemark-Urlaub. In dem Strandabschnitt, in dem sie sich aufhalten, ist Badeverbot. Gefährliche Brandung. In der Ferne sieht Nicole Henke allerdings eine Frau und ihren Sohn, wie sie gegen den Sog ankämpfen und doch immer wieder aufs Meer hinausgespült werden. „Zu der Zeit habe ich gerade meinen Rettungsschwimmer fertig gemacht und war in Alarmbereitschaft. Ich musste helfen.“ Sie rennt ins Wasser, bringt erst das Kind, dann die Mutter durch die Brandung und schließlich an Land. Sie versucht sich selbst ans Ufer zu kämpfen. Immer und immer wieder. Doch ihre Kräfte versagen. Sie droht zu ertrinken. Da ist sie wieder: die Angst. Aber auch: Überlebenswille, Kampfgeist. „Ich bin aufs Meer rausgeschwommen, raus aus dem Sog. Um mich zu sammeln und noch ein letztes Mal mit all meiner verbliebenen Kraft gegen den Sog anzuschwimmen.“ Sie krallt ihre Finger in den Sand, bis ihre Hände blutig sind. Sie ist völlig erschöpft. Aber sie schafft es.

+++ Lesen Sie auch: Hilferuf von Martin Rütter: Viel Mitleid mit süßem Maddox +++

Die Musik

Nicole Henke ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Ihr Vater spielte Cello, ihre Mutter Klavier und sang gleichzeitig im Chor. Ihre Tante musizierte mit der Violine, ihr Onkel war Schlagzeuger, ihr Cousin Bassist. „Unsere Familie ist ein kleines Orchester“, meint Henke und lacht. Doch erst mit ihrem ersten, langjährigen Freund gewinnt Musik einen immer größeren Stellenwert in ihrem Leben. Da war sie 14. „Er war Organist und hat mich einfach mitgezogen. Wir haben mal auf Dorffesten, mal auf Silberhochzeiten gespielt.“ Für Henke wird Musik zum Ausdrucksmittel – und Jahre später zum Heilmittel. Der Tag, an dem sie aufgelöst auf dem Supermarkt-Parkplatz in Olpe steht, ist der Anfang ihrer Reise. Die Reise zu ihrem alten, verschütteten Selbst.

+++ Lesen Sie auch: Feuerwehrmann: „Diesen Anblick werde ich nie vergessen“ +++

Die Therapie

Neben ärztlicher und psychiatrischer Behandlung haben ihr offene und intensive Gespräche mit einer Freundin geholfen. Und: die Musik. „Als ich meine Gedanken aufgeschrieben und in meinen Liedern verarbeitet habe, waren sie weniger bedrohlich. Ich wünsche mir wirklich, dass die Menschen offener mit ihrem psychischen Leiden umgehen können. Dass sie verstehen, dass sie auch mal schwach sein dürfen. Ich bin mir sicher, dass wenn wir mehr darüber sprechen, wir heilen können. Und dass wir so auch denjenigen das Gefühl von Sicherheit geben können, die sich noch nicht trauen, offen darüber zu reden“, meint Henke. Ihr Album „Wandelmut“ ist für sie ein Abschluss mit den Traumata, die sie lange gequält haben. Dabei ist es weder depressiv noch melancholisch, sondern vielmehr lebensbejahend. „In dem Album ist alles drin, was mir geholfen hat.“ Es soll Mut und Kraft schenken. Etwas, was Viele gebrauchen können.

>>> ALBUM ERSCHEINT AM 14. MAI

Nicole Henke hat ihr Album zusammen mit Dennis Wurm von der Wendener Band „Til“ produziert.

produziert. Das Album „Wandelmut“ mit insgesamt zehn Songs erscheint am 14. Mai und kann bei allen gängigen Streaming-Plattformen angehört werden.

angehört werden. Zusätzlich hat Nicole Henke eine CD aufgenommen, deren Stückzahl limitiert ist. Sie kann über ihre Homepage (www.nici-musik.de) oder über Instagram (nici_musik) bestellt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe